Laura Sarabia reaccionó con acciones legales a los señalamientos del general (r) Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional, quien aseguró que la funcionaria del Gobierno llamaba a reclamarle por operaciones de la institución.

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A través de su equipo legal, Sarabia denunció al exgeneral ante la Fiscalía por los delitos de injuria y calumnia, sin perjuicio de que en la investigación se evidencie otro cargo.

“Resulta necesario precisar que, en su condición de jefe de gabinete de la Presidencia de la República, la doctora Laura Sarabia actuó siempre dentro del marco de sus funciones y en cumplimiento de instrucciones impartidas por el señor Presidente de la República”, dice el comunicado publicado por Lina Sandoval, apoderada de la funcionaria.

“En particular, cualquier actuación relacionada con los hechos recientemente mencionados por el general (r) Sanabria se limitó a una pregunta no instrucción, sobre el uso de la fuerza antidisturbios en el contexto de una protesta social feminista, asunto completamente distinto a cualquier proceso de diálogo o negociación con grupos armados al margen de la ley”, agrega la comunicación.

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Por su parte, Sarabia reaccionó a través de sus redes sociales, asegurando que buscan ensuciar su nombre.

“La memoria de algunos parece funcionar por encargo: solo recuerdan a Laura Sarabia. No voy a permitir que pretendan limpiar unas versiones ensuciando mi nombre”, escribió a través de su cuenta de X.

La memoria de algunos parece funcionar por encargo: solo recuerdan a Laura Sarabia. No voy a permitir que pretendan limpiar unas versiones ensuciando mi nombre. https://t.co/DyHomz3gIL — Laura Sarabia (@laurisarabia) June 25, 2026

Cabe mencionar que la denuncia aparece luego de que el exgeneral manifestara en entrevista con Caracol Radio que Sarabia llama a reclamarle por los operativos policiales que adelantaba cuando estaba al frente de la institución.

“Laura Sarabia era la que llamaba y decía: mire, no es importante en este momento hacer ese tipo de procedimientos. Hay un proceso de paz, por lo tanto no siga haciendo actividades en contra de esas personas”, dijo Sanabria en diálogo con la emisora.

Cabe mencionar que el hecho ocurre en medio de los audios que dio a conocer Noticias Caracol sobre las órdenes que se habrían dado por parte del Gobierno de frenar operaciones por parte de la fuerza pública en contra del Clan del Golfo.

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