Por: El Colombiano

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Aunque en distintos círculos del sector energético se especuló con la posibilidad de que Ricardo Roa regresara a la presidencia de Ecopetrol antes de su salida definitiva de la compañía, la alternativa fue descartada por la Junta Directiva, que consideró que un eventual reintegro podría volver a exponer a la empresa a cuestionamientos y generar un nuevo foco de atención pública en un momento en el que Roa sigue con procesos vigentes ante la Justicia.

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De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, los miembros del máximo órgano de gobierno corporativo no respaldaron la posibilidad de que Roa retomara temporalmente sus funciones, cerrando así la puerta a un eventual regreso mientras se define su salida de la empresa.

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Cabe recordar que la licencia previamente aprobada por la Junta Directiva quedó suspendida en el tiempo tras la incapacidad médica de 30 días presentada por el presidente de Ecopetrol.

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Según lo aprobado, una vez finalice la incapacidad deberá activarse el período de licencia autorizado. Sin embargo, Roa solicitó a la Junta no hacer uso de dicha licencia, petición que fue analizada por los directivos.

Fuentes consultadas señalan que la intención que se tenía de un eventual retorno estaría relacionada con la necesidad de atender decisiones administrativas y de contratación pendientes antes de su desvinculación de la compañía.

No obstante, la Junta consideró que esa alternativa podría reabrir debates y controversias alrededor de la gestión de la empresa, afectando la percepción de estabilidad que busca transmitir al mercado.

La decisión se produjo en medio de las discusiones sobre el futuro liderazgo de Ecopetrol y de las expectativas de inversionistas y analistas frente a la estrategia que adoptará la principal empresa del país en los próximos meses con la entrada de un nuevo Gobierno.

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En este contexto, la expectativa es que, una vez concluya la incapacidad médica y se haga efectiva la licencia aprobada, se avance posteriormente en una salida acordada entre Roa y la actual Junta Directiva.

La justicia avanzará en el proceso penal que enfrenta Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol que en este momento se encuentra en licencia. El próximo 20 de agosto se realizará la audiencia de acusación por el presunto delito de tráfico de influencias relacionado con la compra de un apartamento en Bogotá.

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