Ecopetrol reportó un débil inicio de 2026, con ingresos de $ 28,6 billones en el primer trimestre, una caída de 8,9 % frente al mismo periodo del año anterior y el nivel más bajo registrado en al menos cuatro años.

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La utilidad neta también disminuyó 7,7 %, ubicándose en $ 2,88 billones, aunque mejoró frente al último trimestre de 2025.

Pese a este panorama, la empresa destacó un margen Ebitda de 47 %, el más alto de los últimos tres años, impulsado por mejores precios internacionales del petróleo y un sólido desempeño de sus refinerías.

El negocio de refinación fue el principal motor de los resultados. Ecopetrol alcanzó la mayor carga de refinación en 26 años, con 417.500 barriles diarios procesados y márgenes de refinación mucho más altos que en 2025.

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Las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena aumentaron su producción, pese a dificultades operativas como un apagón en Cartagena. Además, el segmento de transporte mostró crecimiento en los volúmenes movilizados de crudo.

Sin embargo, la producción total de petróleo y gas cayó 2,7 % debido a la disminución natural de algunos campos y problemas en La Guajira.

La empresa mantuvo sus metas de producción y avanzó en proyectos de exploración, transición energética y expansión internacional, incluyendo posibles inversiones en Brasil y nuevos proyectos de gas en el Caribe colombiano.

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