Ecopetrol presentó su primera actualización operativa y financiera de 2026, con corte al primer trimestre, en la que proyecta un desempeño positivo, aunque sujeto a múltiples factores externos.

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El informe incluye estimaciones basadas en expectativas actuales del comportamiento del sector energético, por lo que advierte que se trata de declaraciones prospectivas que pueden cambiar según la evolución del mercado.

Según la compañía, los ingresos entre enero y marzo se ubicarían en un rango de 27 a 30 billones de pesos, reflejando la dinámica del negocio en un entorno aún incierto.

En cuanto a las utilidades, se proyecta que estarían entre 2 y 3 billones de pesos, lo que muestra una rentabilidad moderada para el inicio del año.

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El documento también señala que el saldo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) estaría entre 4 y 5 billones de pesos durante este periodo.

No obstante, la empresa enfatiza que estos cálculos no deben considerarse como base única para decisiones de inversión, debido a los riesgos e incertidumbres que escapan a su control.

En ese sentido, Ecopetrol aclara que no tiene la obligación de actualizar estas proyecciones ante cambios futuros en el entorno económico o energético.

Qué es Ecopetrol y cómo opera en Colombia

Ecopetrol es la principal empresa de petróleo y gas en Colombia y una de las más importantes de América Latina. Es una compañía de economía mixta, lo que significa que el Estado colombiano es su mayor accionista, aunque también cotiza en bolsa y tiene inversionistas privados.

Su función principal es explorar, producir, transportar, refinar y comercializar hidrocarburos como el petróleo y el gas. En la práctica, Ecopetrol participa en toda la cadena de valor del sector energético. Esto comienza con la exploración de yacimientos, donde identifica posibles reservas, y continúa con la extracción del crudo. Luego, el petróleo es transportado a través de oleoductos hacia refinerías, donde se transforma en combustibles como gasolina y diésel.

Además, la empresa también distribuye estos productos tanto en el mercado nacional como internacional. En Colombia, Ecopetrol tiene un papel clave en el abastecimiento de combustibles y en la estabilidad energética del país.

Por otra parte, sus ingresos representan una fuente importante para las finanzas públicas, ya que aporta recursos mediante impuestos y dividendos al Estado. En los últimos años, también ha comenzado a invertir en energías renovables y proyectos de transición energética, buscando adaptarse a nuevas demandas globales.

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