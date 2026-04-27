El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) presentó una nueva iniciativa que facilita la venta de productos de campesinos en Norte de Santander.

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Zajuna Campo, donde el campo se vuelve protagonista

Si usted va pasando por el área metropolitana de Cúcuta, exactamente por la sede agropecuaria del Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero en El Zulia, se va a encontrar con un lugar que tiene brillo campesino.

Se trata de la primera tienda Zajuna Campo, un espacio donde el esfuerzo de la frente de los productores campesinos de Norte de Santander se transforma en ganancias justas, sin que nadie en la mitad se quede con la tajada más grande.

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Previo a la inauguración de este nuevo lugar, el Sena reconoció que el problema no es solo producir, sino vender. Por eso, destinaron una inversión grande para que más de 85 asociaciones campesinas y unidades productivas tengan un lugar digno donde comercializar.

¿Qué se puede mercar? De todo un poco y con calidad de exportación:

Frutas, verduras y hortalizas frescas .

Lácteos, café, cacao y miel pura .

Artesanías con sello regional .

El Sena señaló que la producción que surte la nueva tienda viene de municipios como Pamplona, Tibú, Ocaña, Salazar de las Palmas y muchos más, garantizando que el sabor sea 100 % nortesantandereano.

Más que una tienda, un centro de innovación

La entidad también aclaró no solo se enfoca en exponer bultos de papa, sino que Zajuna Campo está conectada con toda la maquinaria de formación del Sena. El proyecto incluye:

Agricultura de precisión y chocolatería: ambientes donde los semilleros de investigación rural están impregnándole ciencia al campo .

Tecnoparque: en donde los campesinos reciben ayuda para sacar sus registros sanitarios y que sus productos puedan llegar a cualquier estantería del país .

Ruedas de negocios: espacios para que los grandes compradores vean el potencial de la economía popular .

El alma del proyecto es la mujer campesina

Para Maricel Melano, embajadora de la mujer campesina en la región, esta tienda es “lo más maravilloso que ha hecho el SENA”. La entidad señaló que el enfoque está puesto en ellas: quienes cuidan la tierra y que ahora tienen la oportunidad de ver el fruto de su trabajo convertido en sustento directo para sus familias, sin depender de lo que un tercero quiera pagarles.

¿Qué sigue?

El director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, confirmó que la meta es llevar este modelo de Zajuna Campo a otras cinco regiones del país. La idea es que todo el programa CampeSENA tenga su propia vitrina para que la agroecología y la formación campesina no se queden solo en los papeles, sino que se vean en la mesa de todos los colombianos.

“Tendremos por ahora 10 más como estos. Esta es una estrategia nacional. […] Las mujeres campesinas son más emprendedoras y tienen un oficio que es fundamental para la agroecología como es la conservación de semillas nativas, pero sobretodo poco a poco una está viendo en el país que el liderazgo que se está dando en las asociaciones y los colectivos campesinos es de mujeres. Ya tenemos alrededor de 170 instructores campesinos y campesinas y más de 1’600.000 campesinos formados por el Sena”, concluyó el director.

De ahora en adelante, la próxima vez que los colombianos pasen por El Zulia, pueden hacer la parada en Zajuna Campo, apoyando a los campesinos llevándose lo mejor del campo a la casa y construyendo paz desde el territorio.

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