Durante la transmisión en vivo del workshop ‘Florece y factura’ de Pulzo, Carolina Aconcha, directora de desarrollo universitario de la Universidad Internacional de La Rioja (Unir) ofreció sus mejores consejos para el éxito educativo y profesional.

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El espacio estuvo enfocado en el aprendizaje de mujeres sobre empleabilidad, finanzas y emprendimiento. En las instalaciones de Pulzo se desarrolló el espacio con la finalidad de promover espacios de participación, pedagogía y aprendizaje para las mujeres en diferentes áreas.

Como parte del hub ‘Shark-fem’, la experta en educación señaló algunas de las claves para escoger la carrera adecuada y empezar a estudiar, aclarando inicialmente que más del 50 % de quienes estudian posgrados y maestrías son mujeres.

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“Eso habla de algo, estamos rompiendo las barreras y las brechas, pero además no desertamos. Nuestro proceso de deserción es menor. Eso habla de nuestra historia: de cómo la mujer no renuncia”, señaló Aconcha para empezar el espacio.

¿Quién es usted realmente?

La experta ejemplificó que cuando ella estudió su maestría había una oferta corta de programas especializados en su carrera ideal.

“Hoy tenemos muchas posibilidades. Descubre si eres la artista, la emprendedora, la educadora, si tu fuerte es comunicar. No hay nada más horrible que trabajar en algo que no quiere estudiar ni hacer. Uno factura cuando es feliz porque está trabajando todo el tiempo en lo que te encanta”, señaló Aconcha al respecto.

Por último, señaló que es más práctica la labor de pensar en estudiar algo que podría hacer incluso si no le pagaran.

¿Qué habilidad necesita desarrollar?

No solo se trata de las necesidades del mercado, se trata de las habilidades que usted tiene y en las que puede generar mucho valor en el trabajo que usted hace.

“No solo hablo de la carrera profesional. Hoy en día no podemos dejar de estudiar. ¿Qué habilidades necesita desarrollar? Hay que buscar opciones que no solo sean carreras enteras. Hoy hay muchas posibilidades para afinar habilidades certificadas y rápido“, agregó Aconcha.

¿Qué tipo de estudio se adapta a su vida?

Actualmente existen muchas modalidades de estudio y en la etapa adulta una opción interesante puede ser la de estudiar de forma virtual, pues es una gran oportunidad para cualquier persona que pueda ser quien quiere ser, sin importar su edad o el lugar en el que se encuentre.

“Es normal no poder seguir estudiando. Estamos trabajando, tenemos proyectos, somos emprendedoras. ¿Qué tipo de estudio puede adaptarse? Tenemos estudiantes en Puerto Nariño en Amazonas, ellos se conectan desde sus territorios para estudiar cosas que conecten a sus regiones con el mundo”, añadió la experta Carolina Aconcha, directora de desarrollo universitario de la Universidad Internacional de la Rioja (Unir).

Escoja la carrera de sus sueños

La mejor forma de impactar vidas es escogiendo un oficio que le apasione. Además, es necesario gestionar un plan realista, con tiempos y espacios de concentración que permitan desarrollar el estudio con buena capacidad de retención de la información.

“No gana el más inteligente. Siempre gana el que mejor se organiza”, señaló Aconcha y agregó que hay que responder preguntas clave:

¿En qué momento va a estudiar?

¿Dónde va a estudiar?: un lugar concreto ayuda a mentalizarse para que sea un espacio de concentración.

¿Qué modalidad de estudio se adapta mejor? La virtualidad es una opción flexible y adaptativa.

Por último, la experta señaló que la carrera perfecta está en la intersección de tres factores:

Lo que le gusta.

Lo que hace bien.

Lo que tiene proyección.

“Si tú eres bueno en algo, poténcialo, estúdialo y trabaja constantemente. […] En la Universidad Internacional de la Rioja tenemos más de 25.000 personas que han hecho su maestría y gracias a esta han tenido la oportunidad de financiar sus proyectos con la Unión Europea o en diferentes países del mundo. Personas que trabajan en Colombia, pero conectan su talento con Alemania, Australia y más”, concluyó.

Y es que la modalidad de estudio virtual ha ganado fuerza en los últimos años a nivel mundial. Aconcha explicó que la virtualidad conecta de forma internacional y permite una formación de categoría mundial.

Si quiere más información sobre Unir y sus programas académicos, consulte aquí.

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