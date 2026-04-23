En medio de los anuncios del Gobierno Nacional en Colombia, la educación pública recibió una noticia de calidad mediante la entrega de obras tecnológicas avanzadas. El presidente Gustavo Petro y el ministro Daniel Rojas visitaron Yumbo para inaugurar una sede innovadora.

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Se trata del nuevo Edificio Inteligente Smart Campus Norte de la Unicamacho. Esta infraestructura representa una inversión estratégica de 73 mil millones de pesos para beneficiar a la juventud del Valle del Cauca.

Esta obra funciona como el corazón del modelo educativo denominado Universidad Inteligente. El proyecto promueve una visión moderna y sostenible que conecta directamente el aprendizaje académico con la actual industria 4.0.

La edificación entregada constituye la primera fase de un ambicioso Plan Maestro institucional. Dicho plan proyecta intervenir 35.000 metros cuadrados totales que se distribuirán en ocho edificios especializados de alta tecnología.

Con este avance, la Unicamacho se consolida como un eje fundamental para la transformación digital nacional. La formación estudiantil ahora se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la economía global.

Adicionalmente, el Gobierno Nacional ha destinado más de 299 mil millones de pesos a esta institución. Estos recursos operan bajo la Política de Gratuidad y favorecen a más de 16.600 alumnos actualmente.

Este apoyo financiero cubre al 99,76 % de la población estudiantil total de la universidad. El Gobierno del Cambio cumple así su promesa de dignificar la infraestructura pública con herramientas tecnológicas competitivas.

Esta inversión garantiza que los jóvenes accedan a los sistemas más avanzados del mercado educativo. La nueva sede en Yumbo impulsa el desarrollo profesional y la equidad social en toda la región suroccidental.

¿Por qué es clave la Unicamacho en el Valle del Cauca?

La Institución Universitaria Antonio José Camacho, conocida como Unicamacho, se ha consolidado como un pilar fundamental para el desarrollo social y económico del Valle del Cauca.

Su relevancia radica en la capacidad de ofrecer educación superior pública con un enfoque tecnológico y humano que responde a las necesidades reales del sector productivo regional.

Uno de los puntos clave de su importancia es el acceso democrático a la formación profesional. Actualmente, gracias a la Política de Gratuidad del Gobierno Nacional, casi la totalidad de sus estudiantes cursan sus carreras sin costo de matrícula.

Esta inclusión permite que miles de jóvenes de estratos vulnerables en Cali y Yumbo transformen sus proyectos de vida mediante el conocimiento técnico y científico.

La institución destaca también por su infraestructura de vanguardia, como el nuevo Edificio Inteligente Smart Campus Norte entregado recientemente. Esta obra, valorada en 73 mil millones de pesos, posiciona a la universidad como un centro de innovación que prepara a los estudiantes para los desafíos de la industria 4.0 y la economía digital global.

Además, la Unicamacho alinea sus programas académicos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, garantizando que los futuros profesionales tengan una visión ética y ambiental.

Su presencia en municipios estratégicos como Yumbo dinamiza el entorno empresarial, pues provee mano de obra calificada para el centro industrial más grande del departamento y del suroccidente colombiano.

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