El candidato presidencial Iván Cepeda se refirió al escándalo por las denuncias de una presunta red de corrupción al interior del Gobierno y marcó distancia al asegurar que se trata de hechos que deben ser investigados a fondo por las autoridades.

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(Vea también: Aparecen chats de Angie Rodríguez sobre extorsión que habría vivido en Casa de Nariño)

En declaraciones conocidas por Blu Radio, el aspirante dejó claro que este episodio no afecta su campaña y aprovechó para fijar una de sus principales banderas políticas.

En ese contexto, lanzó una promesa concreta: “En mi gobierno vamos a crear un sistema anticorrupción”, planteando una respuesta estructural frente a este tipo de casos.

“Esos son hechos que pertenecen a una esfera que requiere una investigación”, dice el candidato presidencial Iván Cepeda sobre las denuncias de Angie Rodríguez de una presunta red de corrupción al interior del Gobierno. Cepeda asegura que estas revelaciones no afectan su campaña.… — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 22, 2026

Qué denunció Angie Rodríguez

El pronunciamiento se da en medio del impacto que ha provocado la denuncia de Angie Rodríguez, quien llevó el caso ante la Fiscalía al asegurar que fue víctima de extorsión, constreñimiento y amenaza, en un presunto “concierto para delinquir” dentro del Ejecutivo. Lo que comenzó como una entrevista en Semana escaló rápidamente a un proceso judicial que sacude al Gobierno.

Rodríguez también advirtió sobre una disputa interna por el poder y los recursos del Estado, señalando directamente a Carlos Carrillo y Juliana Guerrero como parte de una presunta persecución en su contra.

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