El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se sumó a las reacciones por lo señalado por Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre. Su pronunciamiento se da en medio de las acusaciones sobre presuntas irregularidades dentro del Gobierno, que han provocado un fuerte remezón en distintos sectores.

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El abogado y aspirante aseguró que lo expuesto por Rodríguez no es un hecho aislado, sino parte de una situación que, según él, viene denunciándose desde hace tiempo. En ese contexto, arremetió contra la administración actual con señalamientos contundentes que alimentan la controversia.

Reacción de De la Espriella por caso Angie Rodríguez

“Lo que cuenta Angie Rodríguez es algo que ha venido denunciando desde el principio del gobierno desastroso de Gustavo Petro ese en realidad no es un gobierno es una empresa criminal, una mafia cuyo jefe es el presidente de la República”, empezó diciendo De la Espriella a través de sus redes sociales.

“Cuando yo sea presidente voy a destapar toda la podredumbre que esta gente ha traído para destruir a Colombia para acabar con la democracia, la libertad y la institucionalidad y presentaré todas las pruebas ante las autoridades competentes para que nada de lo que ha hecho el régimen de Gustavo Petro quede la impunidad con el tigre, habrá justicia, porque un país en el que no hay justicia es un país que no tiene futuro”, agregó.

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Abelardo de la Espriella se refirió a las denuncias de Angie Rodríguez en SEMANA: “No es un Gobierno, es una empresa criminal, una mafia”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/rriIfHLMj4 — Revista Semana (@RevistaSemana) April 22, 2026

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Las palabras del candidato se suman a otras reacciones, como la de Paloma Valencia, que han surgido tras las denuncias de la exfuncionaria, que habló de una presunta red de corrupción, espionaje y presiones dentro del Gobierno. El caso ha puesto bajo la lupa a distintas entidades y ha elevado los llamados para que se investigue lo ocurrido.

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