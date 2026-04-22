La senadora y aspirante presidencial Paloma Valencia reaccionó a las denuncias de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual gerente del Fondo Adaptación, y pidió medidas urgentes para protegerla. La dirigente del Centro Democrático aseguró que lo revelado es grave y no puede pasar desapercibido.

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Las declaraciones de Rodríguez han causado revuelo en distintos sectores, luego de que hablara de una presunta red de corrupción, espionaje y presiones dentro del Gobierno. Este escenario llevó a Valencia a pronunciarse con dureza y a insistir en que se deben tomar acciones inmediatas frente a la situación.

“Gobierno irresponsable”: Paloma Valencia contra Petro tras denuncias de corrupción

En su mensaje, la senadora fue directa al pedir garantías para la exfuncionaria y advertir sobre la gravedad del caso. “Pedimos protección para Angie Rodríguez, quien está haciendo unas denuncias muy graves que las autoridades deben tomar muy en serio. Da vergüenza que alguien con un título falso esté presionando a los funcionarios, y que haya una red criminal de 20 personas robándose los recursos de los colombianos”, expresó.

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Valencia también cuestionó el impacto de estas denuncias en la credibilidad del Gobierno y señaló que el caso pone en entredicho el manejo interno en la Casa de Nariño. Para la congresista, lo expuesto por Rodríguez deja dudas sobre posibles irregularidades que deben ser investigadas a fondo por los entes de control.

La reacción de la senadora no se quedó ahí y cerró con una fuerte crítica al Ejecutivo, en medio de la controversia que rodea el caso. “Este es un gobierno irresponsable y corrupto”, afirmó, en una declaración que se suma a la tormenta política desatada tras las denuncias.

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