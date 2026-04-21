El candidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió a la invitación hecha por la senadora Paloma Valencia para participar en un debate en el Congreso, en medio del cruce político con Iván Cepeda Castro.

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El aspirante dejó claro que sí está dispuesto a debatir, pero marcó distancia frente al escenario propuesto en el Congreso de la República.

Abelardo de la Espriella acepta debatir, pero no en el Congreso

En su pronunciamiento, Abelardo de la Espriella cuestionó que los debates se conviertan en una herramienta para generar titulares, en lugar de servir al derecho ciudadano de informarse.

“No nos llamemos a engaños: no estoy de acuerdo en convertir el derecho ciudadano de informarse y contrastar, a través de los debates, en un juego para generar titulares”, afirmó.

Aunque reiteró su disposición a participar, insistió en que estos espacios deben cumplir condiciones de equilibrio y transparencia. “El Congreso no es escenario para campañas”

El candidato fue enfático en rechazar la propuesta de hacer el debate en el Legislativo.

“No es el Congreso el lugar para llevar a cabo un debate presidencial. El Congreso está para legislar y ejercer control político; no es una ventana para campañas”, señaló.

Su postura se da luego de que Valencia planteara llevar a los candidatos al Senado para discutir propuestas en medio de la campaña, para ir detrás de Iván Cepeda.

Finalmente, Abelardo de la Espriella propuso que los debates se adelanten en escenarios abiertos y accesibles para los ciudadanos.

“Estoy listo para el debate, pero donde corresponde: en los medios, en la plaza pública, ante los colombianos”, concluyó.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.