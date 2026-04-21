El senador Iván Cepeda dejó clara su postura frente a los debates presidenciales al descartar cualquier participación en espacios con candidatos del centro. El congresista insistió en que su interés está en confrontar ideas con sectores que representan una visión opuesta del país.

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“Está muy claramente establecido con quien es el debate en este caso. Son los candidatos de la extrema derecha, con otros candidatos podemos tener diálogos, conversaciones”, afirmó Cepeda, al explicar por qué no contempla un escenario con aspirantes de centro.

El senador sostuvo que su propuesta busca evidenciar dos modelos de país en contraste, en lugar de abrir discusiones más amplias con diferentes sectores políticos. En ese sentido, defendió un formato de debate enfocado en lo que considera posturas antagónicas.

“Pero aquí hay que mostrarle al país dos posiciones claramente opuestas que representan una visión radicalmente distinta”, agregó el congresista, reforzando su idea de un cara a cara con candidatos de derecha.

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#EnDesarrollo El senador Iván Cepeda cierra definitivamente la puerta a participar en un debate con candidatos del centro. “Está muy claramente establecido con quien es el debate en este caso. Son los candidatos de la extrema derecha, con otros candidatos podemos tener diálogos,… pic.twitter.com/DZ90Lc1zhm — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 21, 2026

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“La mía es la posición de lo social, de seguir por el camino de entregarle al pueblo colombiano bienestar a través de reformas sociales, la otra posición es la neoliberal de seguir en la posición de la riqueza, de la militarización del país, del incremento de la confrontación y la violencia”, agregó Cepeda.

“La ciudadanía tiene el derecho a conocer claramente las propuestas y a confrontarlas en el debate con los dos candidatos de la extrema derecha”, concluyó, haciendo un llamado directo a Abelardo de la Espriella y a Paloma Valencia.

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