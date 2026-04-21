El desarrollo de los debates presidenciales en Colombia ha entrado en una fase de negociación técnica y política. Tras los cuestionamientos de diversos sectores, la campaña del senador Iván Cepeda salió al paso para aclarar que su participación está firme, siempre y cuando se establezcan condiciones de “equilibrio y concertación” que eviten sesgos temáticos o personales.

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En entrevista con Néstor Morales, Gabriel Becerra, miembro de la coordinación política de la campaña, fue enfático en que Cepeda no rehúye al intercambio de ideas, pero busca un formato que priorice lo sustancial sobre el espectáculo. “El problema es que se quiera reproducir prácticas de debates que realmente tienen otro tipo de intencionalidad y que no cumplen con la equidad”, sostuvo Becerra.

Las reglas sobre la mesa

Para la campaña de Cepeda, el debate no debe ser impuesto por los organizadores, sino producto de un acuerdo entre delegados. Los puntos que exigen concertar son:

Temas: rechazan agendas parcializadas y piden una discusión amplia que no se limite a un solo enfoque (como la seguridad).

Moderación y Tiempos: buscan neutralidad garantizada para que todas las candidaturas tengan las mismas garantías.

Participantes: Becerra defendió que el escenario actual se decanta entre “dos visiones de Estado”, sugiriendo que el debate principal debería reflejar esa polarización, aunque no descartó diálogos con otros sectores

Un punto que llamó la atención en la declaración de la campaña es la relativización del debate como eje central de la democracia. Becerra afirmó que “es equivocado pensar que el único espacio democrático de deliberación son los debates”, dándole prioridad al contacto directo con la ciudadanía en las regiones.

Esta postura sugiere que, si no se llega a un consenso sobre las reglas de juego con los demás candidatos y medios, la campaña de Cepeda preferiría seguir su curso en las calles. “Si al final no hay acuerdo sobre esas reglas, seguimos la campaña en otros términos”, concluyó el coordinador.

La pelota está ahora en el campo de los compromisarios de las distintas campañas. Mientras sectores de oposición y periodistas como Néstor Morales reclaman debates “sin arandelas”, el equipo de Cepeda se mantiene en que el rigor y la capacidad del candidato solo se expondrán en escenarios donde el equilibrio sea la norma acordada y no una imposición externa.

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