Lo que comenzó como una entrevista explosiva en Semana se ha transformado en un expediente judicial que sacude los cimientos de la Casa de Nariño. Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación y otrora mano derecha del presidente Gustavo Petro, radicó ante la Fiscalía una denuncia formal por extorsión, constreñimiento y amenaza, asegurando ser víctima de un “concierto para delinquir” orquestado desde el corazón del Ejecutivo.

Sigue a PULZO en Discover

Rodríguez sostiene en la citada revista que existe una guerra interna por el “botín de la burocracia” y el dinero estatal, señalando directamente a Carlos Carrillo y Juliana Guerrero como los ejes de una persecución para destruirla. “Hay un juego por el poder y el dinero que los tiene enceguecidos”, afirmó la funcionaria, quien describió a Guerrero como una figura que se mueve “en las sombras del poder”.

Según la denuncia conocida por Semana, el calvario de Rodríguez inició el 6 de febrero de 2026. Un sujeto que se identificó como “mensajero” la contactó por WhatsApp asegurando tener en su poder un dispositivo electrónico de un alto funcionario del Fondo de Adaptación. El aparato contendría pruebas de que un “topo” entregaba información a la oposición, mencionando específicamente a Carlos Carrillo y al senador Ciro Ramírez.

El extorsionista le exigió “50 de los grandes” (50 millones de pesos) a cambio del dispositivo, advirtiéndole que, de no pagar, la información caería en “manos que no son”. Para presionarla, le enviaron videos de los chats como “muestra” del material.

Lee También

Los chats aportados a la Fiscalía revelan un asedio constante. El delincuente utilizaba un lenguaje cínico, tildándola de “maquiavélica” y presionándola con un “Plan B” que involucraba estallar el escándalo en medios de comunicación y entregárselo a Carrillo. “Diga si sí o no… tal vez la mujer de las trenzas (Juliana Guerrero) quiera perjudicarla. Guerrero es más mala que la misma palabra”, dice uno de los mensajes enviados para forzar el pago.

Rodríguez, abrumada por el miedo y pensando en la seguridad de su hijo y sus padres —especialmente tras un hurto sufrido en su vivienda—, terminó cediendo. Tras una negociación, el monto bajó de 50 a 20 millones de pesos, los cuales fueron consignados el pasado 13 de abril a una cuenta bancaria que ya está bajo la lupa de los investigadores.

En su relato, Rodríguez identifica a Miguel Ángel Ospino Romero, entonces funcionario del Fondo, como el presunto responsable de filtrar información reservada. La funcionaria solicitó a la Fiscalía que se investigue la existencia de una organización criminal sistemática que maneja información reservada del Estado y utiliza múltiples líneas telefónicas para amedrentar a servidores públicos.

La gravedad de las denuncias llevó a Rodríguez a hacer una declaración pública inusual: “No tengo ninguna intención de suicidarme”, dejando claro que, si algo le llega a pasar, los responsables están dentro del entorno político que hoy denuncia. Además, pidió protección urgente para ella y su familia, asegurando que hasta ahora solo ha contado “una mínima parte” de lo que sabe.

La Fiscalía ahora deberá rastrear los titulares de las cuentas bancarias y los números telefónicos para desmantelar esta red que, según la denunciante, busca “exprimir” el Gobierno antes de que termine el mandato.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.