Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y hoy gerente del Fondo de Adaptación, destapó un nuevo escándalo adentro del Gobierno de Gustavo Petro. El foco, esta vez, son los títulos falsos de Juliana Guerrero y su posterior nombramiento como viceministra en el Ministerio de la Igualdad. En entrevista con Blu Radio, evitó profundizar en temas sensibles relacionados con presuntas responsabilidades del presidente Gustavo Petro y la influencia de algunas figuras cercanas al poder.

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Durante la conversación, Rodríguez fue cuestionada por Néstor Morales sobre si el mandatario tenía conocimiento de las denuncias que ella ha mencionado, entre ellas la existencia de un supuesto “concierto para delinquir” dentro del Ejecutivo. Sin embargo, la exfuncionaria optó por no responder directamente y dejó claro que no abordaría ni ese tema ni aspectos relacionados con la relación del presidente con su círculo cercano.

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Uno de los momentos más tensos de la entrevista se dio cuando Rodríguez relató un episodio personal con el jefe de Estado. Según contó, Petro la habría señalado de manera grave, vinculándola con hechos ilegales como el manejo de fentanilo, acusaciones que ella rechazó de forma contundente.

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“Yo he hablando con él cosas más profundas. Cuando, por ejemplo, me tildó de paramilitar y que yo manejaba el fentanilo. Imagínese, yo ni siquiera he probado un cigarrillo, para que me vengan a decir que yo manejaba el fentanilo, que el puerto de Buenaventura, un poco de locuras” aseguró.

Rodríguez aseguró que enfrentó directamente al presidente por esas afirmaciones, exigiéndole respeto y pruebas. “Si tienes pruebas, denúnciame”, habría sido su respuesta, insistiendo en que habla con tranquilidad porque, según dice, no ha cometido ninguna irregularidad. También expresó su malestar por el trato recibido, señalando que ese tipo de situaciones la han golpeado personalmente.

Finalmente, la exfuncionaria dejó ver una postura crítica frente al rumbo del proyecto político del que hizo parte. Aunque reiteró que cree en las ideas del progresismo, cuestionó si el actual camino corresponde realmente al llamado “cambio”, asegurando que su visión de revolución está más ligada a acciones que a discursos o confrontaciones.

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“A mí sí me duele ese trato porque yo decía que nuestro proyecto progresista ¿en qué está quedando? Esto no es el proyecto del cambio. Yo creo en este proyecto político porque considero que ser revolucionaria no es tener un arma, sino lo que yo hice“, mencionó.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.