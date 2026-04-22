Surge una nueva controversia dentro del Gobierno de Gustavo Petro, protagonizada por Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual directora del Fondo de Adaptación.

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Rodríguez reveló fuertes tensiones internas en la Casa de Nariño, denunciando luchas de poder y posibles intereses económicos entre altos funcionarios. Aseguró que existe un ambiente de competencia donde algunos creen que el Gobierno no continuará, lo que los llevaría a intentar beneficiarse mientras puedan.

Rodríguez afirmó que al menos 20 personas estarían intentando sacarla de su cargo y denunció presuntos seguimientos, intimidaciones e incluso amenazas contra su vida.

Señaló directamente a Carlos Carrillo, José Raúl Moreno y Juliana Guerrero como actores clave en estas disputas. Contra Carrillo, indicó que habría infiltrado a alguien para espiarla, mientras que lo acusó, junto a Moreno, de conspirar para perjudicarla.

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Además, vinculó a Juliana Guerrero con un supuesto control de varias entidades del Gobierno, incluyendo el Dapre y el Ministerio de Igualdad, señalando que influiría en decisiones de contratación y movimientos internos.

Estas declaraciones profundizan la percepción de divisiones internas y conflictos de poder en el círculo cercano del presidente.

Qué dijo Rodríguez sobre Petro y Guerrero

Angie Rodríguez señaló que Guerrero tiene más poder del que se cree dentro del Gobierno. “Ella tiene el poder, ella tiene el cargo para tener el poder. Ella controla el Fondo Colombia en Paz, el Dapre, intentó controlar el Ministerio de la Igualdad. Es una locura”, añadió en Blu Radio.

“Ella es la que nombra a la señora Nhora Mondragón, la directora del Dapre hoy. Ella es el verdadero poder”, agregó.

A la pregunta “¿Cómo tiene ese poder?”, ella solamente dijo: “Dios mío, no quiero hablar de eso. No quiero entrar en ese detalle porque es hilar muy delgado y temo por mi vida. Ella siempre decía que hablaba con el ELN, y yo por dentro quedaba asustada y pensaba: qué peligro. Eso es muy delicado”, sentenció.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.