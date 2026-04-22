La tensión en el círculo cercano del presidente Gustavo Petro ha alcanzado un nuevo y peligroso nivel. Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, denunció públicamente que Juliana Guerrero, una figura con creciente influencia en el Gobierno, utiliza supuestos vínculos con el ELN para ejercer presión y generar miedo entre los funcionarios públicos.

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Rodríguez, quien también fue directora del Dapre, aseguró en entrevista con Semana que fue testigo directo de estas intimidaciones. Según su relato, Guerrero no oculta sus presuntos nexos con el grupo guerrillero, utilizándolos como una herramienta de poder para manipular decisiones administrativas.

De acuerdo con la denuncia, Guerrero se jactaba de su relación con el grupo insurgente para silenciar críticas y asegurar el control de diversas carteras. “Delante mío sí lo hizo. Me decía que ella era amiga de ellos y que tenía buena relación”, afirmó Rodríguez, subrayando que cualquier persona que escucha tales afirmaciones siente un temor natural que impide cuestionar sus órdenes.

La gerente del Fondo de Adaptación puso como ejemplo lo sucedido en el Fondo Colombia en Paz, donde Guerrero habría presionado para la salida de un funcionario técnico e íntegro, logrando que una nueva directiva asumiera el cargo bajo sus directrices.

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La denuncia de Rodríguez no se detiene en las amenazas individuales. La funcionaria sostuvo que existe una presunta red criminal conformada por al menos 20 funcionarios dentro de la Casa de Nariño. Según ella, este grupo se habría coordinado para difamarla, espiarla y, finalmente, forzar su salida del núcleo central del Gobierno nacional.

Esta revelación se suma a las declaraciones previas de Rodríguez sobre un “juego de poder y dinero” en la presidencia, dibujando un panorama de fragmentación y hostilidad interna que amenaza la estabilidad del proyecto político del presidente Petro.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.