El presidente Gustavo Petro confirmó un encuentro en Caracas con Delcy Rodríguez, el cual estará enfocado en la coordinación de inteligencia y acciones de seguridad entre ambos países, especialmente en zonas críticas de frontera. Esto después de la cancelación de una reunión que había sido programada para marzo.

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El mandatario también anunció que viajará acompañado por una delegación con énfasis en seguridad. “Será una delegación más bien policial”, explicó, al tiempo que le pidió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, organizar la comitiva.

La decisión responde a la necesidad de reforzar la protección durante la visita y avanzar en un trabajo conjunto con autoridades venezolanas. Según el propio presidente, el objetivo es consolidar una articulación efectiva entre fuerzas de ambos países.

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#EnDesarrollo El presidente Gustavo Petro anunció que será “una delegación más bien policial” la que lo acompañará a Caracas para su encuentro con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Ante esto, le ordenó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, organizar la comitiva para… pic.twitter.com/tKquOGzKzz — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 22, 2026

¿Qué temas tratará Gustavo Petro con Delcy Rodríguez?

El jefe de Estado reiteró que la reunión buscará fortalecer el intercambio de información y la cooperación en seguridad e inteligencia, con énfasis en regiones como el Catatumbo.

En ese sentido, planteó la necesidad de estructurar un plan conjunto que permita enfrentar amenazas en la frontera, evitando que las operaciones afecten a la población civil.

El encuentro se llevará a cabo en Caracas luego de que un intento previo de reunión en zona fronteriza no pudiera concretarse por motivos de seguridad, lo que llevó al mandatario a trasladarse directamente a territorio venezolano.

La cita entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez se da en un momento clave para la relación bilateral, con énfasis en temas de control territorial y cooperación institucional.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.