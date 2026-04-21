El presidenteGustavo Petro quedó en el centro de la polémica luego de compartir en redes sociales un video que supuestamente contenía graves acusaciones contra su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, pero que terminó siendo desmentido por un medio internacional.
Se trata de un material difundido por el mandatario colombiano que simulaba ser un informe del noticiero de Telemundo, en el que se afirmaba que un líder criminal habría financiado la campaña presidencial de Noboa.
Sin embargo, el propio medio aclaró que dicho contenido nunca fue emitido y que el video correspondía a una manipulación de una transmisión real, alterada para incluir información falsa.
“Señor presidente, desde Noticias Telemundo queremos informarle de que el video que usted ha compartido ha sido modificado con inteligencia artificial y no corresponde a ninguno de nuestros noticieros, aunque intenta imitar nuestra imagen y a nuestros presentadores”, indicó el reconocido canal en su cuenta de X.
De hecho, el clip utilizaba imágenes auténticas de presentadores del noticiero, pero modificadas para simular una noticia inexistente, lo que llevó a catalogarlo como manipulado y creado con inteligencia artificial.
Señor presidente, desde Noticias Telemundo queremos informarle de que el video que usted ha compartido ha sido modificado con inteligencia artificial y no corresponde a ninguno de nuestros noticieros, aunque intenta imitar nuestra imagen y a nuestros presentadores. Dicho esto,…
Telemundo buscó respuestas de Petro sobre video falso
En un informe escrito publicado en la página de Telemundo, se detallaron varias inconsistencias en el video, como errores en los gráficos en pantalla y alteraciones en las voces de los presentadores.
Además, el canal aseguró que el material fue analizado con herramientas especializadas que detectaron una alta probabilidad de manipulación con inteligencia artificial, lo que reforzó la conclusión de que se trataba de un contenido falso.
Por otra parte, el canal aseguró que adelantó una conversación con Augusto Cubides, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, y le remitió varias preguntas al mandatario; sin embargo, no existió una respuesta oficial del jefe de Estado colombiano.
Petro eliminó supuesto informe de Telemundo sobre Daniel Noboa
Luego del pronunciamiento de Noticias Telemundo, Petro borró el video de su cuenta en la red social X. Desde la Presidencia se indicó que la cuenta es manejada directamente por el mandatario y que la eliminación se produjo luego de advertir que el contenido no correspondía con la realidad.
“Ahora resulta que los mismos capos de las bandas que usa Noboa para acusarme a mí, lo acusan es a él por haberse financiado con los recursos de Los Choneros y, por tanto, de alias Fito y de ordenar el asesinato del excandidato presidencial Villavicencio”, era el mensaje que acompañaba la grabación.
Qué se sabe de la participación de Petro en una película
El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará.
Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.