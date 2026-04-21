El presidente Gustavo Petro quedó en el centro de la polémica luego de compartir en redes sociales un video que supuestamente contenía graves acusaciones contra su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, pero que terminó siendo desmentido por un medio internacional.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Petro demandará a Noboa por las explosivas declaraciones del presidente de Ecuador)

Se trata de un material difundido por el mandatario colombiano que simulaba ser un informe del noticiero de Telemundo, en el que se afirmaba que un líder criminal habría financiado la campaña presidencial de Noboa.

Sin embargo, el propio medio aclaró que dicho contenido nunca fue emitido y que el video correspondía a una manipulación de una transmisión real, alterada para incluir información falsa.

Lee También

“Señor presidente, desde Noticias Telemundo queremos informarle de que el video que usted ha compartido ha sido modificado con inteligencia artificial y no corresponde a ninguno de nuestros noticieros, aunque intenta imitar nuestra imagen y a nuestros presentadores”, indicó el reconocido canal en su cuenta de X.

De hecho, el clip utilizaba imágenes auténticas de presentadores del noticiero, pero modificadas para simular una noticia inexistente, lo que llevó a catalogarlo como manipulado y creado con inteligencia artificial.

Señor presidente, desde Noticias Telemundo queremos informarle de que el video que usted ha compartido ha sido modificado con inteligencia artificial y no corresponde a ninguno de nuestros noticieros, aunque intenta imitar nuestra imagen y a nuestros presentadores. Dicho esto,… — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) April 20, 2026

Telemundo buscó respuestas de Petro sobre video falso

En un informe escrito publicado en la página de Telemundo, se detallaron varias inconsistencias en el video, como errores en los gráficos en pantalla y alteraciones en las voces de los presentadores.

Además, el canal aseguró que el material fue analizado con herramientas especializadas que detectaron una alta probabilidad de manipulación con inteligencia artificial, lo que reforzó la conclusión de que se trataba de un contenido falso.

Por otra parte, el canal aseguró que adelantó una conversación con Augusto Cubides, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, y le remitió varias preguntas al mandatario; sin embargo, no existió una respuesta oficial del jefe de Estado colombiano.

Petro eliminó supuesto informe de Telemundo sobre Daniel Noboa

Luego del pronunciamiento de Noticias Telemundo, Petro borró el video de su cuenta en la red social X. Desde la Presidencia se indicó que la cuenta es manejada directamente por el mandatario y que la eliminación se produjo luego de advertir que el contenido no correspondía con la realidad.

“Ahora resulta que los mismos capos de las bandas que usa Noboa para acusarme a mí, lo acusan es a él por haberse financiado con los recursos de Los Choneros y, por tanto, de alias Fito y de ordenar el asesinato del excandidato presidencial Villavicencio”, era el mensaje que acompañaba la grabación.

La difusión del video ocurrió en medio de un ambiente de tensión política entre Colombia y Ecuador, marcado por cruces de declaraciones entre Petro y Noboa en los últimos días.