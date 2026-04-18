El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se refirió a la crisis diplomática con Colombia y lanzó fuertes críticas contra su homólogo Gustavo Petro, en medio de la tensión que atraviesan ambos gobiernos.

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Noboa concedió una entrevista a Semana y aseguró que la situación con Colombia no es solo comercial o política, sino que también está relacionada con la seguridad en la región, un tema que es clave en su discurso.

Uno de los puntos más polémicos de sus declaraciones fue cuando afirmó que quien “está que baila merengue con la mafia” es el presidente Petro, frase con la que cuestionó el manejo del narcotráfico y el crimen organizado en territorio colombiano.

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“Él y su Gobierno les han entregado documentos oficiales colombianos a los ecuatorianos más buscados para que puedan tener libertad en otros países. Así que yo creo que el que está que baila merengue con la mafia es él, no nosotros”, indicó Noboa a la revista.

El mandatario ecuatoriano defendió las decisiones adoptadas por su gobierno, como el endurecimiento de medidas económicas y de control fronterizo, en un contexto marcado por lo que describe como una falta de compromiso por parte del mandatario colombiano.

La crisis entre ambos países se ha venido escalando en las últimas semanas, especialmente luego de medidas comerciales como el incremento de aranceles del 100 % a productos colombianos, que impactan directamente el intercambio bilateral y elevan la tensión diplomática.

¿Daniel Noboa se reunió con Álvaro Uribe en Ecuador? Esto fue lo que dijo

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, negó de forma tajante un supuesto encuentro con el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, en medio de la tensión política con Gustavo Petro.

En declaraciones recogidas por Revista Semana, Noboa aseguró que no sostuvo ninguna reunión con Uribe y explicó que el exmandatario estuvo en el país únicamente para participar en una conferencia académica.

“Simplemente, no. El expresidente Uribe fue a una conferencia en una universidad. Él visita mucho Ecuador, especialmente Guayaquil, y estuvo ahí. Yo ni siquiera lo vi personalmente, no tuve ninguna reunión con él”, afirmó el mandatario.

En contraste, Noboa también hizo referencia a la visita de Gustavo Petro a su posesión presidencial, señalando que el jefe de Estado colombiano se desplazó posteriormente a Manta, donde —según dijo— permaneció varios días en una propiedad cuyos dueños, aseguró, tendrían presuntos vínculos con el narcotráfico.

En ese escenario, Noboa insistió en que su prioridad es combatir las economías ilegales y proteger la seguridad de Ecuador, al tiempo que marcó distancia frente a la estrategia adoptada por el Gobierno colombiano.

Por ahora, las declaraciones del presidente ecuatoriano aumentan la tensión política entre ambos países, en un momento en el que la relación bilateral atraviesa uno de sus episodios más delicados recientes, tanto en lo diplomático como en lo económico.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.