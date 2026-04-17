El estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes del mundo para el transporte de petróleo, vuelve a estar en el centro de la atención internacional. Según información de AFP, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, anunció que este paso estratégico permanecerá “totalmente abierto” mientras se mantenga la actual tregua en Oriente Medio.

Sigue a PULZO en Discover

El funcionario iraní aseguró que todos los navíos comerciales podrán transitar sin restricciones durante el periodo del alto al fuego, lo que supone un alivio para los mercados energéticos y el comercio global. Sin embargo, no quedó claro si la medida aplica específicamente a la tregua entre Israel y Hezbolá o al cese de hostilidades entre Irán y Estados Unidos.

(Vea también: Figura de Gobierno Trump recitó falso pasaje bíblico de ‘Pulp Fiction’ en sermón; está bajo lupa)

En medio de este contexto, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó públicamente con un mensaje en el que destacó que el estrecho está “completamente abierto y listo para el negocio”. No obstante, advirtió que el bloqueo naval estadounidense se mantendrá activo como medida de presión sobre Irán.

Lee También

Trump también señaló que esta estrategia seguirá vigente hasta que se complete en su totalidad una negociación con Teherán. Según sus palabras, el proceso podría avanzar rápidamente, ya que, afirmó, varios puntos clave ya habrían sido acordados entre las partes involucradas.

El pronunciamiento del exmandatario refleja la tensión que aún persiste en la región, pese a los anuncios de apertura y tregua. Aunque el tránsito marítimo parece garantizado por ahora, la continuidad de medidas militares y las negociaciones en curso mantienen la incertidumbre sobre la estabilidad en una zona clave para la economía mundial.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.