Así como un miembro del Gobierno de Colombia está bajo lupa, una figura en la administración de Donald Trump quedó en la mira por la más inaudita de las situaciones en público.

Sigue a PULZO en Discover

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, protagonizó un episodio inusual durante un sermón hecho en el auditorio del Pentágono el pasado miércoles 15 de abril de 2026. Durante este encuentro mensual, el funcionario recitó un pasaje bíblico que resultó ser una versión ficticia utilizada en la famosa película ‘Pulp Fiction’, de Quentin Tarantino.

Hegseth introdujo la lectura mencionando que el texto le fue enviado como una oración por parte de un soldado destacado en la actual guerra en Irán, según replicó El Clarín.

“Esta oración la recitaba Sandy 1 por todos los ‘Sandys’, por todas las tripulaciones de los A-10, antes de cada misión CSAR, pero especialmente en esta misión CSAR que tuvo lugar en tiempo real”, afirmó, en referencia a las operaciones de búsqueda y rescate en combate. “Lo llaman CSAR 25:17, que creo que pretende reflejar Ezequiel 25:17”, añadió previo a la lectura.

La oración que leyó Hegseth fue la siguiente:

“El camino del aviador derribado está rodeado por todas partes por las iniquidades de los egoístas y la tiranía de los hombres malvados. Bendito sea aquel que, en nombre de la camaradería y el deber, guía al perdido a través del valle de la oscuridad, pues él es verdaderamente el guardián de su hermano y el que encuentra a los niños perdidos. Y castigaré con gran venganza y furia a quienes intenten capturar y destruir a mi hermano. Y sabrán que mi nombre en clave es Sandy Uno cuando me vengue de ustedes. Amén”.

El fragmento citado es reconocido mundialmente por la interpretación de Samuel L. Jackson, quien lo declama antes de ejecutar a un enemigo en el filme. La versión que declama de un texto bíblico real, es así:

“El camino del justo está plagado por todas partes de las injusticias de los egoístas y la tiranía de los malvados. Bienaventurado aquel que, en nombre de la caridad y la buena voluntad, guía a los débiles por el valle de la oscuridad, pues él es verdaderamente el guardián de su hermano y el que encuentra a los niños perdidos”

El final de esa interpretación marca la diferencia en cuestión: “Y castigaré con gran venganza y furia a quienes intenten envenenar y destruir a mis hermanos. Y sabrán que mi nombre es el Señor cuando me vengue de ustedes”.

Cabe aclarar que el texto bíblico original correspondiente al libro del profeta Ezequiel concluye de la siguiente manera: “Y ejecutaré sobre ellos gran venganza, con furiosas reprensiones; y sabrán que yo soy el Señor, cuando ejecute mi venganza sobre ellos”.

Este suceso provocó una fuerte polémica en plataformas digitales, donde usuarios cuestionaron la seriedad del líder militar. La controversia surge en un clima de alta tensión religiosa, marcado por los recientes ataques frontales del presidente Donald Trump contra el Papa León XIV.

En sintonía con estas críticas, el vicepresidente JD Vance sugirió en un foro de Turning Point USA que el Sumo Pontífice debería ser más cuidadoso al abordar temas teológicos. Mientras esto ocurría, la oposición demócrata en la Cámara de Representantes radicó formalmente una solicitud de destitución contra el secretario Hegseth.

Dicha petición de cese se fundamenta en la gestión de la guerra que Estados Unidos e Israel libran en territorio iraní. No obstante, expertos consideran que el proceso tiene pocas posibilidades de prosperar, ya que el Partido Republicano mantiene el control de ambas cámaras legislativas.

El incidente del pasaje cinematográfico suma una nueva sombra de duda sobre el liderazgo ético y político de Hegseth en el Pentágono.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.