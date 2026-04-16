El Congreso de los Estados Unidos enfrenta una de sus crisis éticas más profundas de los últimos años tras el estallido de dos escándalos de abuso y conducta sexual inapropiada que involucran a figuras de ambos partidos. La tormenta ha resucitado el movimiento #MeToo en el Capitolio, exponiendo una cultura de silencio y “omisión” que salpica incluso a líderes de origen colombiano.

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El caso más grave es el del demócrata por California, Eric Swalwell, quien anunció su renuncia tras ser acusado de agresión sexual por una mujer que asegura haber sido violada por él en un hotel. Los testimonios describen a Swalwell como un “depredador” que utilizaba su poder político para realizar insinuaciones persistentes y contactos físicos no deseados. Aunque el legislador niega los cargos, el aislamiento político lo obligó a dar un paso al costado, según informó El Tiempo.

La polémica ha tocado de cerca al senador por Arizona, Rubén Gallego, hijo de inmigrantes colombianos y una de las voces latinas más influyentes en Washington. Gallego, quien fue jefe de la campaña presidencial de Swalwell en 2020, rompió el silencio para admitir que durante años escuchó rumores sobre el comportamiento inapropiado de su colega, pero decidió no actuar por la cercanía de su amistad.

“Todos habíamos oído rumores sobre Eric Swalwell durante muchos años. Pero nadie pensó que las acusaciones fueran de la naturaleza que finalmente salió a la luz”, afirmó Gallego. El senador reconoció que en Washington existe una tendencia a tratar estas conductas como algo “rutinario” o parte del juego político, una reflexión que apunta a un fallo estructural en la ética del Congreso.

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El terremoto político también alcanzó al republicano Tony Gonzales, representante por Texas, quien admitió una relación prohibida con una asesora de su equipo. El caso de Gonzales se agravó tras denuncias de mensajes sexuales explícitos y el fallecimiento posterior de la empleada con la que sostuvo el vínculo, lo que aumentó la presión para que no busque la reelección.

Líderes como Alexandria Ocasio-Cortez han calificado este momento como un “punto de reinicio” necesario para desmantelar las estructuras que silencian a las víctimas. Mientras tanto, en la Cámara se discuten reformas urgentes para aumentar la transparencia en los procesos disciplinarios y prohibir definitivamente el uso de dinero de los contribuyentes para sellar acuerdos de confidencialidad en casos de acoso.

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