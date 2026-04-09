El Congreso de la República dio inicio a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, una jornada que cada año busca honrar a quienes han sufrido por cuenta del conflicto armado en Colombia.

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Durante el acto, distintas voces se unieron para recordar a las víctimas y resaltar la importancia de mantener viva la memoria histórica del país. En medio de ese escenario solemne, uno de los momentos más significativos lo protagonizó María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay.

Su intervención estuvo marcada por un mensaje cargado de sentimiento, en el que dejó ver que el dolor por la pérdida de su esposo sigue presente, pero también se ha convertido en motor para mantener vigente su legado.

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Viuda de Miguel Uribe compartió mensaje cargado de dolor

Ante los asistentes al Congreso, Tarazona expresó con firmeza el impacto que ha tenido la ausencia de su esposo en su vida, recordándolo como una figura que dejó huella en el país.

“Ese dolor todavía me acompaña y es mi fuerza para hacer que el legado de Miguel perdure”, afirmó durante su intervención, en la que varios asistentes mostraron gestos de apoyo y solidaridad.

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El mensaje se dio en el marco de una fecha simbólica para Colombia, en la que se reconoce a millones de víctimas del conflicto, lo que le dio aún más peso emocional a sus palabras.

Abrazo de María Claudia Tarazona con Paloma Valencia

En medio del acto, se registró un momento que no pasó desapercibido: el abrazo entre María Claudia Tarazona y la senadora Paloma Valencia, que fue interpretado como un gesto de acompañamiento y respaldo.

El encuentro entre ambas se dio frente a los asistentes al Congreso y quedó registrado en video, desatando reacciones por la carga simbólica que representa en una jornada dedicada a la memoria.

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