El Partido Conservador fijó su postura frente a la carrera presidencial y descartó de plano respaldar al senador Iván Cepeda. En un comunicado oficial, la colectividad fue tajante: no apoyará su candidatura en ningún escenario.

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En ese contexto, el Partido Conservador Colombiano y el Partido de la U anunciaron que su apoyo se definirá entre dos nombres: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, quienes se perfilan como las opciones de la colectividad para la primera vuelta presidencial.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.