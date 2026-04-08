El Partido Conservador fijó su postura frente a la carrera presidencial y descartó de plano respaldar al senador Iván Cepeda. En un comunicado oficial, la colectividad fue tajante: no apoyará su candidatura en ningún escenario.
En ese contexto, el Partido Conservador Colombiano y el Partido de la U anunciaron que su apoyo se definirá entre dos nombres: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, quienes se perfilan como las opciones de la colectividad para la primera vuelta presidencial.
Como lo expresamos públicamente desde hace dos semanas, el Partido Conservador no apoyará en ningún escenario la candidatura de Iván Cepeda. La decisión de apoyo de nuestra colectividad estará entre los dos candidatos que representan la centro derecha: Abelardo de la Espriella…
— Partido Conservador (@soyconservador) April 8, 2026Lee También
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Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial
Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.
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