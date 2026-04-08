La periodista Vicky Dávila causó revuelo en redes sociales luego de publicar un meme en el que aparece junto al presidente Gustavo Petro en una escena alterada.

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La imagen, que según explicó fue creada con intención de ofenderla, fue reutilizada por ella misma para enviar un mensaje político en medio del ambiente electoral.

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Vicky Dávila usó meme para criticar a Iván Cepeda Castro

En su publicación, Dávila aseguró que el meme era “horrible”, pero decidió aprovecharlo para fijar su postura frente a la contienda presidencial.

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A partir de esa imagen, lanzó duras críticas contra el candidato Iván Cepeda, a quien cuestionó por el rumbo que, según su visión, podría tomar el país.

Además, hizo un llamado directo a no apoyarlo en las elecciones, en un mensaje cargado de advertencias sobre posibles escenarios políticos.

Cepeda es el blanco de las críticas y señalamientos de diversos actores políticos. Recientemente, Paloma Valencia atacó al candidato del Pacto Histórico y le advirtió que buscará apretarlo en el Congreso de la República, ante su decisión de no aparecer en debates.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.