La periodista D’arcy Quinn aseguró que la campaña del senador Iván Cepeda estaría tomando la decisión de no participar en debates públicos en lo que resta de la contienda electoral.

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(Vea también: “Que me dé la cara, no sea cobarde”: De la Espriella arremete contra Cepeda y lo reta públicamente)

La información fue revelada durante su sección ‘Los secretos de D’arcy’, en la emisora La FM, donde indicó que esta postura ya se estaría definiendo de manera oficial dentro del equipo del candidato.

Según explicó, la decisión obedecería a una estrategia recomendada por sus asesores, quienes considerarían que no es conveniente exponerlo en ese tipo de escenarios antes de la primera vuelta.

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Otras campañas también evalúan si asistir a debates

En medio de ese panorama, Quinn también señaló que otras campañas estarían revisando su participación en debates, especialmente en sectores de derecha.

Entre los nombres mencionados están Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, cuyos equipos analizarían si vale la pena asistir a estos espacios.

De acuerdo con la periodista, existe la preocupación de que participar en debates entre candidatos con baja intención de voto pueda terminar desgastando sus campañas, especialmente si se enfocan en confrontaciones internas.

Una campaña sin grandes debates

La periodista advirtió que, de mantenerse esta tendencia, el país podría enfrentar una campaña atípica, con pocos debates relevantes o incluso sin la participación de algunos de los principales candidatos.

Esto implicaría que ciertos sectores políticos opten por mantenerse al margen de la confrontación directa, mientras otros continúan con sus estrategias de posicionamiento.

Incluso, planteó que podría darse un escenario en el que solo algunos candidatos participen en debates, mientras otros —especialmente quienes lideran en intención de voto— se mantengan al margen.

Por ahora, no hay confirmación oficial por parte de la campaña de Cepeda.

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