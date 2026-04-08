Un evento poco común en la política colombiana pondrá a los candidatos presidenciales frente a frente con niños, niñas y adolescentes del país. Se trata del ‘Conversatorio de niñas, niños y adolescentes con candidatas y candidatos a la presidencia 2026’, que se llevará a cabo el próximo 22 de abril en Bogotá.

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La iniciativa es liderada por la coalición NiñezYA y busca que quienes aspiran a gobernar Colombia escuchen y respondan directamente a las inquietudes de los menores, en un espacio donde no habrá discursos preparados ni intervenciones tradicionales, sino preguntas reales sobre su presente y futuro.

El encuentro se desarrollará en el Auditorio Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes y contará con la participación esperada de varios de los candidatos que lideran las encuestas y ganaron consultas interpartidistas, entre ellos Iván Cepeda, Sergio Fajardo, Paloma Valencia, Claudia López, Roy Barreras y Abelardo de la Espriella.

Los niños y adolescentes que participarán no llegarán improvisados. Hacen parte de procesos de organizaciones sociales y representan distintas regiones del país, con una agenda basada en una consulta previa llamada ‘El país de mis sueños’, en la que cerca de 1.916 menores expresaron cómo quieren que sea Colombia.

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Entre sus principales preocupaciones están temas como el fin del hambre, el acceso a la educación, la paz y la posibilidad de crecer en entornos seguros. Estos insumos, junto con informes de la coalición, han sido presentados previamente a las campañas presidenciales para influir en sus propuestas.

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Desde NiñezYA insistieron en que el objetivo es lograr compromisos concretos por parte de los candidatos, recordando que en Colombia hay cerca de 14 millones de menores de edad que no votan, pero sí se verán directamente afectados por las decisiones del próximo Gobierno.

Además, la organización hizo un llamado a las campañas que aún no han confirmado su asistencia para que lo hagan antes del 14 de abril, subrayando que este espacio será clave para demostrar qué tan prioritaria es la niñez dentro de sus agendas políticas.

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