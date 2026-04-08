Luego de que el Partido de la U descartara respaldar a Iván Cepeda y dejara abierta la posibilidad de apoyar a otro candidato, Abelardo de la Espriella reaccionó con un mensaje contundente.

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El aspirante presidencial dejó claro que no está interesado en recibir el apoyo de esa colectividad, en medio del reacomodo político de cara a las elecciones.

De la Espriella da la espalda a La U

A través de sus redes sociales, Abelardo De la Espriella lanzó una crítica a los partidos tradicionales y a lo que considera alianzas políticas de siempre.

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“Conmigo no cuenten. No acepto el apoyo de la politiquería de los de siempre”, afirmó.

Además, cuestionó el papel del partido en gobiernos anteriores y lo relacionó tanto con la administración de Juan Manuel Santos como con el actual Gobierno.

Los de SIEMPRE se juntan: el partido de Santos, el que fue partido de gobierno de Petro, deshojando margaritas. Se las pongo fácil: conmigo no cuenten. No acepto el apoyo de la politiquería de los de SIEMPRE; mi alianza es con el pueblo, y las puertas de Defensores de la Patria… https://t.co/GEEgXJcJoP — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) April 8, 2026

Abelardo de la Espriella insiste en una alianza “con el pueblo”

En su pronunciamiento, el candidato reiteró que su proyecto político no buscará acuerdos con estructuras tradicionales.

Por el contrario, aseguró que su apuesta está centrada en los ciudadanos y en un movimiento que, según él, no ha pactado con sectores que considera adversarios del país.

También invitó a quienes se identifiquen con esa postura a sumarse a su iniciativa política, en medio del panorama electoral que sigue moviéndose tras decisiones de partidos como La U.

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