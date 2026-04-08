El Partido de la U tomó distancia de la carrera presidencial y definió que no respaldará la candidatura de Iván Cepeda. La decisión se dio en medio de discusiones internas sobre el rumbo que tomará la colectividad de cara a las elecciones.

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Según se conoció, la colectividad acordó no sumarse al proyecto político del senador y dejó abierta la puerta para evaluar otras alternativas en el panorama electoral.

En ese sentido, el Partido de la U anunció que en los próximos días volverá a reunirse para definir a qué candidato apoyará en la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo.

La decisión será clave para medir el peso político del partido en las elecciones y su eventual alineación dentro de las distintas fuerzas que buscan llegar a la Casa de Nariño.

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