El representante electo Daniel Briceño lanzó fuertes críticas contra la propuesta de ‘paz duradera’, mencionada en el plan de gobierno del candidato presidencial Iván Cepeda, y cuestionó el impacto de la política de “paz total” en la seguridad del país.

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De acuerdo con Briceño, la implementación de esa política tiene efectos negativos en materia de orden público. El dirigente cercano al Centro Democrático aseguró que este enfoque favorece a estructuras ilegales y debilita la respuesta del Estado frente a la criminalidad, lo que ha incidido en el aumento de hechos violentos en distintas regiones.

“Siendo Cepeda el arquitecto de la ‘paz total’, tenemos delincuentes en la calle y 78 masacres en 2025, 35 en solo tres meses. Además, 205 criminales han sido nombrados como gestores de paz, incluyendo al asesino de Miguel Uribe Turbay”, afirmó Briceño en un video que subió a sus redes sociales.

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Para el dirigente, esto refleja un enfoque equivocado en materia de seguridad y justicia, lo que pone en el centro del debate la política de paz y el manejo de los grupos armados.

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¿Qué son los gestores de paz?

La figura de los gestores de paz hace parte de la estrategia del Gobierno para avanzar en diálogos y procesos con actores armados dentro de la llamada ‘paz total’, una iniciativa que busca negociar con distintos grupos ilegales y reducir la violencia en el país.

Sin embargo, su aplicación ha sido objeto de cuestionamientos por parte de sectores políticos que consideran que otorga beneficios a personas vinculadas con delitos.

Briceño insistió en que esta política “le dio alas” a organizaciones criminales, al tiempo que cuestionó que entre los designados como gestores haya personas condenadas por delitos graves.

Las críticas se suman a una serie de cuestionamientos que distintos sectores han hecho a la estrategia de paz del Gobierno, especialmente en relación con sus resultados en seguridad. Mientras tanto, desde el oficialismo defienden la política como un intento de avanzar en soluciones negociadas a un conflicto histórico que aún enfrenta múltiples desafíos.

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