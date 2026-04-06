Luego de la polémica por los audios que vinculan a emisarios de alias ‘papá pitufo’ con personas cercanas al Gobierno, volvió a tomar fuerza un contrato firmado en 2020 con la firma De la Espriella Lawyers, hecho que desató cuestionamientos en redes sociales. La controversia creció tras la difusión del documento por parte de la periodista Darcy Quinn, lo que llevó a exigir explicaciones públicas sobre ese vínculo.

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El documento muestra que el bufete del abogado Abelardo De la Espriella asumió la representación de Diego Marín, conocido como ‘Papá Pitufo’, en marzo de ese año. En ese momento, uno de los abogados actuó como apoderado y elevó solicitudes ante la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) para conocer si existían informes o denuncias en contra de su cliente, especialmente por presuntas amenazas contra el entonces director de esa entidad.

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Qué dice la firma de Abelardo de la Espriella sobre el contrato con ‘papá pitufo’

De acuerdo con El Tiempo, desde la firma confirmaron que sí existió una relación contractual con Marín durante 2020. Una fuente del bufete explicó: “El señor Marín tenía un contrato con la oficina en 2020 y se hicieron varios derechos de petición pidiendo información sobre si existían actuaciones penales contra él o investigaciones administrativas”.

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En esa misma línea, la firma aseguró que en ese momento las respuestas de las autoridades no evidenciaban procesos en su contra. “En ese momento todas las respuestas por parte de las autoridades sobre Diego Marín fueron negativas. Él no estaba imputado”, agregó la fuente, según recogió el medio citado.

En lo de papa pitufo hay más personas que tienen que dar explicaciones …por qué la oficina de @ABDELAESPRIELLA lo representaba en el año 2020? pic.twitter.com/5ZoWBzEqzh — Darcy Quinn (@darcyquinnr) April 6, 2026



Además, insistieron en que su actuación se enmarcó en el ejercicio legal de la profesión, en el que es común que los abogados representen a personas que buscan claridad sobre su situación jurídica. Incluso señalaron que se consultó formalmente si existían investigaciones abiertas y que no encontraron antecedentes activos en ese momento, según el diario.

Por su parte, el contexto del caso incluye las denuncias del exdirector de la Polfa, el general Juan Carlos Buitrago, quien aseguró que ‘papá pitufo’ habría intentado influir en su salida mediante ofrecimientos irregulares, según revelaron audios difundidos por Noticias Caracol.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.