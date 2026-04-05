Audios conocidos por Noticias Caracol dejan al descubierto dos reuniones a puerta cerrada entre el abogado de alias ‘papá pitufo’ y Jorge Lemus, cuando este último se desempeñaba como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

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Según las grabaciones, antes de que cualquier autoridad colombiana tuviera acceso al señalado ‘zar del contrabando’, al menos cuatro emisarios que se identificaron como representantes del Gobierno habrían sostenido comunicación directa con él.

En los registros también se escuchan supuestos ofrecimientos de beneficios judiciales por parte de Lemus, pese a que no tendría competencia para otorgarlos, lo que ha encendido alertas sobre el alcance de esas conversaciones.

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Además, el abogado de ‘papá pitufo’ lanza advertencias en nombre de su cliente sobre las posibles consecuencias que podría enfrentar el Gobierno y el círculo cercano del presidente en caso de que el señalado contrabandista revele información que dice conocer.

El contenido de los audios abre nuevos interrogantes sobre el manejo del caso y la participación de distintos actores en contactos previos con el investigado, en un episodio que podría tener implicaciones políticas y judiciales.

Los audios de Lemus y la advertencia clave

“Que el hombre venga y hable, contra quien se le dé la pu** gana, y hasta donde quiera”. Con esa frase, Jorge Lemus, entonces director de la DNI, quedó registrado en uno de los audios revelados por Noticias Caracol durante una reunión con el abogado de alias ‘papá pitufo’.

La conversación, grabada el 26 de febrero de 2025, deja ver la tensión alrededor de lo que podría decir el señalado contrabandista. El propio abogado advierte el impacto: “Ahora es que llegar él aquí, si él va a hablar de todo mejor dicho apague y vámonos”. A lo que Lemus responde: “Eso es”.

El intercambio continúa con una advertencia aún más directa: “Dígale que yo se lo dije. Y apunte que yo se lo digo”, insiste Lemus, mientras el abogado remata: “No, no, yo se lo digo, es que sencillamente, llegar a hacer eso es armar una hecatombe”.

Uno de los puntos más delicados de las grabaciones es la mención a emisarios que habrían buscado a ‘papá pitufo’ en nombre del Gobierno. “Hay muchas personas que llegan a hablar por él (el presidente)”, dice el abogado, quien menciona nombres como Ramón Devesa e Isaac Beltrán.

Según su versión, incluso se enviaron mensajes al presidente a través de terceros: “Yo tuve otro camino (…) que era con el señor Ramón”. También aseguró que se compartió información sensible, incluso sobre posibles amenazas contra el mandatario.

En los audios, Lemus plantea escenarios para lograr que el señalado contrabandista regrese al país: “¿Qué hacemos para que él venga (…) qué necesita?”. Incluso sugiere posibles gestiones: “Eso no quiere decir que nosotros no podamos de pronto hablar algo dentro de la Fiscalía que lo favorezca”.

También menciona garantías de seguridad: “Si el hombre decide venir le garantizamos el bajo perfil (…) que no lo vayan a joder”. Y deja abierta la puerta a alternativas dentro de la política de paz: “Hay una ley que nos permite eso (…) la extradición ya no es igual”.

Respuestas de Lemus en lío con ‘papá pitufo ‘

Tras la revelación, Lemus aseguró que ordenó grabar la reunión: “Yo ordené grabar (…) para que no dijeran que yo estaba pidiendo plata”. Además, afirmó que el acercamiento fue buscado por el abogado, mientras que este sostiene lo contrario: “Las reuniones fueron convocadas por un delegado del Gobierno”.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.