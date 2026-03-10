Un juez de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el excandidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castro y cuatro exintegrantes de la Policía, señalados de integrar una red que habría favorecido al contrabandista Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’. La decisión judicial también cobija al capitán en retiro Faudel Luis Salazar Piñeros y a los patrulleros retirados José Luis Olaya Caicedo, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los procesados habrían desempeñado distintos papeles dentro de una estructura que buscaba facilitar el ingreso irregular de mercancía por puertos del Caribe colombiano. El ente acusador sostuvo que los implicados contactaban funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) con el fin de favorecer operaciones de contrabando a cambio de pagos ilegales conocidos dentro de la organización como “cachetadas”, que podían alcanzar hasta 300 millones de pesos mensuales.

La investigación indica que Gómez Castro presuntamente coordinaba encuentros con funcionarios de la Polfa para favorecer los intereses de Marín Buitrago. A su vez, la Fiscalía expuso que el excandidato habría impulsado acercamientos con uniformados y servidores públicos para que desde sus cargos respaldaran las actividades ilícitas del grupo. También se le atribuye haber recibido préstamos y vehículos de la organización, recursos que supuestamente se utilizaron en actividades políticas y encuentros proselitistas.

Lee También

Lee También

Sobre el capitán retirado Faudel Luis Salazar Piñeros, quien fue jefe de la División Operativa de la Polfa en Cartagena, la Fiscalía sostuvo —según información publicada por Caracol Radio— que habría orientado a sus subalternos para permitir la salida de contenedores cargados con textiles, cigarrillos y otros productos sin la documentación aduanera completa. Esas mercancías, indicó el ente acusador, luego eran transportadas por vía terrestre hacia diferentes ciudades de Colombia y también hacia Ecuador y Venezuela.

Las autoridades también le atribuyen haber ordenado la devolución de mercancía de contrabando que había sido incautada en carreteras del Atlántico. La Fiscalía mencionó además el pago del arriendo de un apartahotel en el sector de Crespo, en Cartagena, donde se habría hospedado un mayor que presuntamente hacía parte de la red investigada.

En el caso del patrullero retirado José Luis Olaya Caicedo, el ente investigador aseguró que habría aprovechado su experiencia en talento humano dentro de la Policía para identificar uniformados de la Polfa que podrían colaborar con la estructura. Asimismo, estaría encargado de recaudar dinero entre comerciantes en Cartagena para el pago de sobornos y, en algunos casos, trasladar esos recursos hacia Bogotá.

Por su parte, Édgar Humberto Bacca Suárez y Juan Miguel Jaramillo Mora habrían participado en el ingreso de mercancía ilegal por los puertos de Barranquilla y Cartagena y en la entrega de dinero a funcionarios captados. Todos los implicados fueron imputados por concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer, mientras que algunos enfrentan cargos adicionales por tráfico de influencias. Ninguno aceptó los cargos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.