Un incendio de grandes proporciones se desató la tarde de este martes en una empresa dedicada a la fabricación de estibas ubicada sobre la Troncal del Caribe, en el sur de Santa Marta. La emergencia obligó a una rápida reacción de los organismos de socorro ante la intensidad de las llamas y la cantidad de humo que cubrió la zona. Hasta el momento las autoridades no reportan personas lesionadas a causa del incidente.

De acuerdo con los primeros reportes, la alerta fue dada por trabajadores de la compañía, quienes notaron una densa nube de humo que salía del interior de las instalaciones. Minutos después, el fuego empezó a extenderse por diferentes áreas del complejo industrial, lo que elevó la preocupación entre empleados y habitantes cercanos al sector.

Al lugar acudieron varias unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta para enfrentar la emergencia. Los socorristas desplegaron equipos y maquinaria con el fin de contener el avance de las llamas y evitar que el incendio se propagara hacia estructuras cercanas o afectara a otras empresas del sector.

A esta hora en Santa Marta se registra un incendio de grandes proporciones en una bodega de una fábrica de madera ubicada sobre la Troncal del Caribe pic.twitter.com/0qqWs783Te — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 10, 2026

La presencia del fuego y la operación de los organismos de emergencia también impactó la movilidad en esa zona de la ciudad. El incidente provocó un fuerte congestionamiento vehicular en la Troncal del Caribe, una de las principales vías de conexión de Santa Marta, utilizada a diario por conductores que se desplazan entre distintos sectores urbanos y municipios cercanos.

