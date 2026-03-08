En plena jornada de elecciones legislativas y de consultas presidenciales este 8 de marzo de 2026, un golpe judicial sacude la contienda política en Bogotá. Agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación capturaron a Freddy Camilo Gómez, actual candidato al Senado de la República, quien es señalado de tener vínculos directos con la poderosa red de contrabando liderada por Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’.

La detención de Gómez no es un hecho aislado, sino que forma parte de una ofensiva estructural de la Fiscalía para blindar los comicios y perseguir la infiltración de dineros ilícitos en el Congreso. Según las primeras investigaciones, el candidato habría utilizado su influencia y posibles estructuras financieras para favorecer el entramado de Marín Buitrago, considerado el “zar del contrabando” en el país, como informó El Tiempo.

Informes de inteligencia sugieren que la red de ‘Papá Pitufo’ no solo movía mercancías ilegales por los principales puertos, sino que buscaba asegurar cuotas de poder político para garantizar la impunidad de sus operaciones. La captura de Freddy Camilo Gómez se dio de manera sorpresiva en el norte de la capital, justo cuando se desplazaba hacia su puesto de votación, de acuerdo con el rotativo.

Este escándalo estalla en un momento crítico para el país, mientras millones de colombianos acuden a las urnas para renovar el Legislativo. La Fiscalía ha sido enfática en que la estrategia de cara a estas elecciones incluye la vigilancia permanente sobre candidatos con perfiles sospechosos de lavado de activos y nexos con economías criminales.

Información en desarrollo…

