Este domingo 8 de marzo, los colombianos no solo elegirán a los nuevos integrantes del Congreso de la República. Quienes deseen participar en la definición de las candidaturas presidenciales podrán solicitar una de las tres tarjetas electorales de las consultas interpartidistas.

La Registraduría Nacional ya definió el orden y la posición de los 16 precandidatos que buscan un cupo directo en la primera vuelta presidencial de mayo. Es importante recordar que el ciudadano debe solicitar expresamente el tarjetón al jurado de votación, pues este no se entrega de manera automática con los de Senado y Cámara.

Así quedaron conformadas las tres coaliciones en el tarjetón:

Posición 1 – Consulta de las Soluciones: salud, seguridad y educación

Esta coalición, enfocada en banderas sociales y de servicios básicos, cuenta con dos aspirantes:

Claudia López.

Leonardo Huerta.

Posición 2 – La Gran Consulta por Colombia

Es la consulta con el mayor número de participantes, reuniendo a figuras de sectores de centro-derecha y derecha. Los 9 candidatos en el tarjetón son:

Mauricio Cárdenas.

David Luna.

Vicky Dávila.

Juan Manuel Galán.

Paloma Valencia.

Juan Carlos Pinzón.

Aníbal Gaviria.

Enrique Peñalosa.

Juan Daniel Oviedo.

Posición 3 – Frente por la Vida

Este bloque agrupa a los sectores progresistas y de izquierda con 5 precandidatos:

Héctor Elías Pineda.

Edison Lucio Torres.

Roy Barreras.

Martha Viviana Bernal.

Daniel Quintero.

¿Cómo votar en consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026?

Este domingo 8 de marzo, los colombianos acudirán a las urnas no solo para elegir al nuevo Congreso, sino también para definir los candidatos presidenciales de tres coaliciones. Para participar correctamente en las consultas interpartidistas, la Registraduría Nacional ha emitido directrices claras para evitar la anulación del voto.

En primer lugar, los ciudadanos deben tener en cuenta que solo se puede solicitar una tarjeta electoral de las tres disponibles. Es técnica y legalmente imposible votar en dos coaliciones distintas; por lo tanto, el elector debe decidir previamente por cuál de los bloques políticos desea sufragar.

Asimismo, al momento de marcar el tarjetón, se debe elegir solo un candidato. Marcar dos o más caras o números, incluso si pertenecen a la misma consulta, provocará que el voto sea anulado de inmediato.

Finalmente, el único documento válido para ejercer el derecho al voto es la cédula de ciudadanía original, ya sea en su versión amarilla con hologramas o la cédula digital en sus dos formatos. No se admiten contraseñas ni otros documentos de identidad.

¿Para qué sirven las consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026?

Este domingo 8 de marzo, además de las elecciones legislativas, los colombianos encontrarán en las urnas los tarjetones de las consultas interpartidistas. Estas jornadas, que funcionan como elecciones primarias, tienen como objetivo principal que las organizaciones políticas definan sus candidaturas presidenciales únicas de cara a la primera vuelta de mayo.

En la teoría política, estas consultas responden a dos propósitos clave. Primero, el efecto de selección, que busca mejorar la calidad de los aspirantes mediante el voto popular. Segundo, el efecto de incentivo, que impulsa la competencia interna y el esfuerzo de los precandidatos por conectar con las bases sociales.

Para quienes aspiran a la Casa de Nariño, ganar la consulta es fundamental para consolidar el respaldo de su electorado y llegar con una posición de fuerza a la elección general. Asimismo, este mecanismo permite que los candidatos derrotados logren influir en la construcción de la agenda y la plataforma política del ganador, garantizando la cohesión de sus respectivas coaliciones.

