Entre los casos recientes aparecen ataques armados contra campañas, vehículos incinerados y el asesinato de un trabajador vinculado a actividades electorales, según recogió Noticias RCN, lo que elevó la preocupación sobre las condiciones de seguridad en la recta final de la contienda.
La advertencia provino de laDefensoría del Pueblo, entidad que informó que en un lapso cercano a 24 horas se reportaron cuatro episodios de violencia relacionados con el proceso electoral. Según la institución, estos sucesos reflejan una situación delicada para candidatos, equipos de campaña y comunidades en varias zonas del territorio nacional.
El organismo explicó que cerca del 34 % de los casos corresponde a ataques dirigidos contra sectores de oposición, mientras que alrededor del 23 % se relaciona con episodios derivados de la polarización política y agresiones entre grupos con posturas ideológicas diferentes.
La entidad también advirtió que aproximadamente un 17 % de los incidentes está asociado con conflictos alrededor de la conformación de listas de candidatos, mientras que otro 14 % corresponde a situaciones que, de una u otra forma, terminan afectando el derecho de los ciudadanos a elegir o ser elegidos. Estas cifras evidencian el complejo ambiente que rodea la campaña electoral en distintas regiones del país.
Ataques armados, homicidio y vehículos incinerados
Uno de los hechos más graves ocurrió en Puerto Rondón, donde un trabajador vinculado a la campaña del candidato a la Cámara Manuel Pérez por el Centro Democrático perdió la vida en medio de un ataque violento.
En Piedecuesta, el vehículo usado en actividades de campaña del aspirante Mauricio Matri, del Centro Democrático, resultó incinerado.
Las autoridades consideran que estos incidentes evidencian el aumento del riesgo para quienes participan en el proceso democrático.
Violencia política en varios departamentos del país
El monitoreo del Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo indica que, durante 2026, se registraron 35 eventos violentos en Bogotá, los cuales están relacionados con las elecciones hechos de violencia política en al menos 21 municipios de 12 departamentos, además de la capital del país.
Entre los territorios donde se reportaron incidentes aparecen:
Atlántico
Cesar
Córdoba
Norte de Santander
Santander
Boyacá
Tolima
Valle del Cauca
Cauca
Meta
Huila
En Bogotá también se registraron 35 eventos relacionados con tensiones políticas, algunos vinculados a ataques contra la oposición, polarización y disputas entre campañas.
Llamado urgente para garantizar la seguridad electoral
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno nacional, a la Fuerza Pública y a la Unidad Nacional de Protección adoptar medidas inmediatas de seguridad para proteger a candidatos, equipos de campaña y ciudadanos durante los días previos a las elecciones.
La entidad también pidió a grupos armados ilegales respetar el proceso democrático y evitar acciones que pongan en riesgo la vida y los derechos políticos de quienes participan en la jornada electoral.