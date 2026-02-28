El diseño final del tarjetón para las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo ya está listo e incluye los nombres de cada consulta en color rojo y separados por bloques con líneas negras, con el objetivo de facilitar la lectura y evitar confusiones. Según el registrador, se trata de un formato intuitivo que busca que el votante identifique con claridad su elección.

Cómo estará organizado el tarjetón de las consultas interpartidistas

En la parte superior aparecerá la ‘Consulta de las Soluciones: Salud, Seguridad y Educación’, en la que participan Claudia López y Leonardo Huerta. En el centro del documento, ocupando dos filas, estará la ‘Gran Consulta por Colombia’, que reúne a nueve aspirantes, entre ellos Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán.

En la parte inferior, figurará el ‘Frente por la Vida’, con Héctor Elías Pineda, Roy Barreras, Daniel Quintero y otros precandidatos. La ubicación definitiva se definió mediante sorteo el pasado 6 de febrero, con presencia de delegados de organismos de control y movimientos políticos.

Reglas clave para votar el 8 de marzo

Habrá una sola tarjeta electoral para todas las consultas presidenciales. Según explicó el registrador, esta medida busca proteger el secreto del voto y simplificar el proceso en las mesas.

Además, el jurado de votación deberá informar al ciudadano que existe la tarjeta de consultas, pero no la entregará automáticamente. El votante deberá manifestar si desea participar en alguna de ellas.

Otro punto clave es que solo se podrá marcar una opción en todo el tarjetón. Si el elector selecciona más de un precandidato, el voto será anulado.

Observación internacional acompañará elecciones

Distintas misiones de observación internacional confirmaron su presencia en las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, entre ellas la Misión de Observación Electoral de la OEA, A-WEB, UNIORE y el Centro Carter.

