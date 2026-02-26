La Registraduría anunció una medida que busca dar garantías frente a la jornada electoral del 8 de marzo. Según informó Caracol Radio, el registrador Hernán Penagos confirmó que el código fuente de los softwares de preconteo y escrutinio será entregado en custodia al procurador general, Gregorio Eljach.

De acuerdo con esa emisora, se trata de los sistemas de información que utilizará la entidad durante las votaciones. La decisión apunta a reforzar la transparencia y ofrecer mayor tranquilidad sobre el funcionamiento de las herramientas tecnológicas que procesarán los resultados.

Qué pasará con la Procuraduría en elecciones

Caracol Radio señaló que el procurador ya conoce cómo operan estos programas y las medidas de seguridad implementadas para blindar el proceso electoral. Con la custodia del código fuente, se busca fortalecer los controles institucionales alrededor del conteo y consolidación de los votos.

El anuncio se produce luego de varias semanas en las que el presidente Gustavo Petro ha denunciado la posibilidad de un fraude electoral en los comicios del 8 de marzo. En ese contexto, la Registraduría adopta esta medida de verificación sobre los sistemas que estarán en operación durante la jornada.

