Una grave denuncia por presunto intento de feminicidio ha causado indignación en Soacha. Paula Pardo, una joven estudiante, asegura que su expareja intentó asesinarla al lanzarla desde un quinto piso en hechos ocurridos la madrugada del 17 de diciembre de 2025.

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De acuerdo con el testimonio de la víctima, el hombre llegó al apartamento —ubicado en un conjunto residencial— en estado de embriaguez. Lo que comenzó como una discusión escaló rápidamente a un episodio de violencia.

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Según su relato, el sujeto se tornó agresivo y la habría tomado por el cuello antes de arrojarla al vacío.

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Tras el ataque, Paula permaneció cerca de un mes en una unidad de cuidados intensivos, donde fue sometida a múltiples cirugías debido a la gravedad de sus heridas.

“Mi pulmón derecho quedó comprometido y se colapsó. Me toca comer y recibir todo por medio de un tubo”, relató la joven en un video difundido en sus redes sociales.

Las secuelas han sido devastadoras. La víctima asegura que perdió cerca del 50 % de su capacidad corporal y que actualmente requiere terapias diarias, lo que ha transformado por completo su vida.

A pesar de haber sobrevivido, Paula afirma que hoy vive con miedo. Según denunció, el proceso judicial contra su presunto agresor no presenta avances significativos, lo que ha incrementado la angustia tanto para ella como para su familia.

“Vivimos atemorizados. No podemos salir ni exponernos a nada”, expresó.

La joven también señaló que el señalado estaría intentando dilatar el proceso, argumentando supuestos antecedentes personales de la víctima, lo que, según ella, busca desviar la atención de los hechos.

En su testimonio, Paula hizo un llamado directo a la Fiscalía General de la Nación para que el caso no quede en la impunidad y se investigue a fondo lo ocurrido.

“No quiero que otra persona tenga que pasar por esto. Exijo que este hombre pague por todo lo que ha hecho”, afirmó.

Incluso, responsabilizó públicamente a su presunto agresor por cualquier situación que pueda afectarla a ella o a su familia.

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Este hecho vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la violencia de género en el país y los tiempos de respuesta de la justicia frente a denuncias de alto riesgo.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso de Paula Pardo se suma a las voces que exigen medidas más eficaces para proteger a las víctimas y evitar que hechos de esta gravedad queden sin castigo.

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