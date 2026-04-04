Barranquilla no sale del asombro tras el macabro hallazgo de Evilena María Ortiz Mendoza, de 42 años, cuyo cuerpo fue encontrado envuelto en bolsas plásticas dentro de un taxi en el barrio Simón Bolívar. Sin embargo, lo que inicialmente parecía un misterio judicial ha empezado a revelar una crónica de una muerte anunciada. Familiares de la víctima rompieron el silencio y denunciaron que Evilena vivió un calvario de 20 años de violencia física y psicológica a manos de su pareja sentimental, quien hoy es el principal sospechoso del crimen.

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Erick Jair De Alba Conde, el hombre que hoy busca la Policía Metropolitana de Barranquilla, fue el compañero de vida de Evilena durante dos décadas y padre de sus cuatro hijos, hoy adolescentes de entre 14 y 19 años. Según relató una prima de la víctima al diario El Heraldo, la relación estuvo marcada por episodios de agresividad que en varias ocasiones estuvieron a punto de terminar en tragedia mucho antes de este fatídico Jueves Santo.

“Hubo maltrato físico por parte de él. Una vez ocurrió una situación en Santo Tomás que me obligó a llamar a mi tía para evitar una tragedia”, confesó la familiar. El relato es estremecedor: en aquel episodio, los hijos de la pareja, cansados de ver el sufrimiento de su madre, intentaron enfrentar a su propio padre para defenderla. La intervención de la familia fue necesaria para retirar a los menores de la vivienda ante el temor de que la violencia escalara a niveles incontrolables.

Evilena intentaba poner distancia. Llevaba varias semanas viviendo en la casa de una tía en Soledad, supuestamente por problemas con el arriendo de la vivienda que compartía con Erick. No obstante, el vínculo no se había roto del todo. La noche del miércoles primero de abril, Erick llegó a buscarla a las 10:00 p. m. con el pretexto de recoger unas pertenencias en la casa de su suegra. Evilena accedió y salió con él, sin saber que nunca regresaría.

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Al día siguiente, la preocupación se transformó en terror. El taxi que Erick conducía habitualmente apareció abandonado en el barrio Simón Bolívar. En su interior, el cuerpo de la mujer que le dio cuatro hijos estaba oculto entre bolsas. “Era algo que ya le habíamos dicho a ella que teníamos miedo que pasara”, concluyó la prima, reflejando el dolor de una familia que vio cómo sus peores temores se hacían realidad.

Las autoridades ya cuentan con registros de cámaras de seguridad clave para el proceso. En los videos se observa a un hombre, cuyas características coinciden con las de De Alba Conde, descendiendo del taxi y alejándose a pie hacia el bulevar de Simón Bolívar. La hipótesis principal sugiere que el sujeto abordó un bus de servicio público para huir de la ciudad tras abandonar el cadáver en el vehículo de trabajo.

La Fiscalía y la Policía investigan el caso bajo la tipificación de feminicidio. Mientras el cuerpo de Evilena permanece en Medicina Legal para determinar las causas exactas de su muerte —que preliminarmente apuntan a asfixia—, sus padres y sus cuatro hijos exigen justicia. Este caso vuelve a encender las alarmas sobre la efectividad de las rutas de protección para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en el Atlántico, donde el maltrato reiterado termina, una vez más, en un desenlace fatal.

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