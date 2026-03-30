Lo que comenzó como una denuncia por acoso callejero en un supermercado del norte de Bogotá, terminó destapando el perfil de un presunto maltratador serial. Valentina Díaz, una joven que salía del gimnasio, fue víctima de ataques verbales por parte de un hombre identificado como Francisco, quien la increpó en una sede de Carulla, en Chapinero, por su forma de vestir.

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En el video grabado por la víctima, se escucha al sujeto decir frases como: “Vístase si no quiere que la miren”, mientras la observa de manera intimidante. A pesar de los reclamos de Valentina y la intervención de otros clientes que estuvieron a punto de irse a los golpes con el agresor, el hombre mantuvo su postura desafiante hasta que abandonó el establecimiento.

Sin embargo, el “lío” para Francisco apenas comenzaba. Tras la viralización de la denuncia de Valentina, se conocieron grabaciones de cámaras de seguridad que demostrarían que este sujeto es un maltratador recurrente. Según información obtenida por la cuenta Colombia Oscura, existen videos donde se observa al individuo agrediendo físicamente a su propia pareja, lo que confirma un patrón de violencia sistemática contra las mujeres.

Valentina, quien expuso el caso para frenar la sexualización y el acoso en espacios cotidianos, hizo un llamado contundente: “Ya basta de creer que todo es para ‘provocar’ a los hombres… es la mentalidad enferma la que genera esta violencia”.

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#ATENCIÓN 🚨 Salen a la luz videos de seguridad que demuestran que el sujeto acosador del Carulla en Bogotá es un maltratador recurrente. Según nos informan, el individuo, identificado como Francisco, tiene un historial de violencia constante contra mujeres y sus propias parejas. https://t.co/Kll5kRF2oS pic.twitter.com/ImH9rXobJ8 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 30, 2026

Con estas nuevas evidencias de maltrato intrafamiliar, el caso escalaría a nivel judicial, pues la indignación ciudadana en redes sociales ha permitido que más víctimas identifiquen al agresor y aporten pruebas sobre su comportamiento violento en diferentes sectores de la capital.

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