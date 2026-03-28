La cadena radial Caracol Radio, que pertenece al grupo Prisa Media, se pronunció a través de un comunicado luego de recibir denuncias anónimas por presunto acoso sexual.

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(Vea también: Caracol Televisión tomó decisión de fondo por presuntos casos de acoso)

En la misiva, la emisora reconoció la gravedad de las quejas y explicó que, aunque provienen de fuentes anónimas, serán tramitadas conforme a la ley y a sus políticas internas.

La empresa aseguró que respetará el debido proceso, la confidencialidad y la protección de todas las partes involucradas, y que la responsabilidad de los hechos, en caso de confirmarse, nunca recae sobre las posibles víctimas.

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“Se han recibido correos electrónicos anónimos haciendo referencia a presuntos hechos de acoso sexual, razón por la cual hemos activado nuestros protocolos con el fin de verificar la información recibida”, se lee en el comunicado compartido por el periodista Norbey Quevedo, de API (Agencia de Periodismo Investigativo).

Como medida inmediata, Caracol Radio informó que respondió formalmente a dichas comunicaciones y solicitó “material probatorio”, para el inicio formal de una investigación para validar la información.

¿Qué pasó con denuncias de acoso en Noticias Caracol?

Noticias Caracol también se vio envuelto en similares. Como respuesta a estas investigaciones, la empresa anunció la salida de los presentadores Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, quienes ocupaban cargos importantes en la programación de noticias y radio.

El canal decidió activar sus mecanismos internos de atención e investigación y posteriormente anunció las medidas, aclarando que en el caso de Vegas se terminó el contrato de común acuerdo.

Orrego y Vargas fueron figuras clave en la cobertura informativa del citado medio y su salida marca un cambio importante en la programación y dirección editorial.

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