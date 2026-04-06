La tormenta política por los presuntos nexos entre el Gobierno Nacional y el contrabando alcanzó un nuevo pico tras la entrevista de Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en Mañanas Blu. Lemus, quien hasta hace poco lideraba la UIAF, dejó frases para la historia al intentar explicar sus acercamientos con el entorno de Diego Marín, alias ‘papá Pitufo’.

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(Vea también: Aparecen videos y audios que enredan a personas cercanas a Petro con red de ‘Papá Pitufo’)

A pesar de que las grabaciones filtradas muestran una cercanía incómoda, Lemus trató de matizar sus palabras ante Néstor Morales. Aunque en los audios se le escucha hablar con “estima” hacia el señalado contrabandista, en la entrevista aseguró que sus declaraciones fueron institucionales. Sin embargo, soltó una frase que dejó fría a la mesa de trabajo: “Para mí él no es el enemigo”, argumentando que el objetivo era convertirlo en un aliado de la justicia para desmantelar las mafias del contrabando.

Uno de los puntos más explosivos de la entrevista fue la revelación de que ‘papá Pitufo’ intentó infiltrar la campaña presidencial de Gustavo Petro. Según Lemus, el contrabandista ofreció sumas astronómicas: “Él me propuso primero 5.000 millones de pesos para la campaña y después llegó a los 10.000 millones”.

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El exfuncionario afirmó que el hoy presidente fue informado y ordenó rechazar el dinero. No obstante, mencionó un episodio turbio sobre un intermediario extranjero que habría recibido 500 millones de pesos, suma que, según su versión, el mandatario ordenó devolver posteriormente.

Lemus justificó sus reuniones con el abogado de Marín asegurando que el ‘zar’ tiene información que haría temblar las instituciones. “Hay muchos políticos metidos, muchos generales, especialmente de la Policía, en esa mafia del contrabando”, disparó el exdirector de inteligencia, subrayando que su intención era que Marín se entregara y “cantara” todo ante la Fiscalía.

Tras la filtración de los audios, Lemus confesó que el miedo se ha apoderado de su entorno: “Claro que temo por mi vida y por la de mi familia”. Cabe recordar que el funcionario presentó su renuncia a la UIAF en Miércoles Santo y, sorprendentemente, reveló que evalúa colaborar ahora con la campaña política del senador Iván Cepeda.

Con esta entrevista, el caso de ‘papá Pitufo’ deja de ser un tema de inteligencia para convertirse en un expediente judicial que toca las fibras más sensibles del actual Gobierno y de la fuerza pública, mientras Lemus espera que su jubilación llegue antes que las represalias de las mafias que dice haber investigado.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.