Un nuevo entramado de negociaciones bajo la mesa sacude al gobierno del presidente Gustavo Petro. En el centro de la polémica aparece el nombre de Luis Felipe Ramírez Ospina, un abogado penalista que, según revelaciones de la Unidad Investigativa de El Tiempo y audios difundidos por Noticias Caracol, se convirtió en el puente clave entre poderosos criminales y altos emisarios del Ejecutivo.

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Ramírez no es un abogado cualquiera. De acuerdo con la información de El Tiempo, el penalista ha representado de forma simultánea a dos de los hombres más buscados y temidos del país: Andrés Felipe Marín, alias ‘Pipe Tuluá’ (cabecilla de ‘La Inmaculada’) y Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’ o el ‘zar del contrabando’.

Con la representación de ‘Pipe Tuluá’, Ramírez buscó cupos en la ‘Paz Total’ y diálogos exploratorios para el sometimiento de la banda criminal, incluso enviando cartas directas al presidente Petro mientras se tramitaba la extradición del capo a Estados Unidos.

La controversia escaló tras conocerse audios de reuniones entre Ramírez y Jorge Lemus, quien hasta hace pocos días fue una de las piezas fundamentales de la inteligencia en Colombia (director del DNI y luego de la UIAF). Según Noticias Caracol, estos encuentros contaban con el aval del presidente Petro y tenían un objetivo claro: “ablandar el camino” para que ‘Papá Pitufo’ colaborara con la justicia.

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A cambio de beneficios jurídicos, el ‘zar del contrabando’ entregaría información privilegiada sobre una presunta red de corrupción que salpicaría a generales y altos funcionarios del sector aduanero. Actualmente, Marín Buitrago se encuentra en Portugal, donde tramita un asilo tras quedar en libertad por un recurso de habeas corpus.

La investigación de El Tiempo también destaca que Ramírez no trabajaba solo. En la defensa de ‘Papá Pitufo’ han participado nombres de peso en el derecho penal colombiano, como el exfiscal Mario Iguarán, el exviceministro de Justicia Camilo Rojas, y los penalistas John Villamil y Gloria María Arias Arboleda.

Sin embargo, Ramírez era quien mantenía el contacto directo con los “alfiles” del Gobierno, como Lemus, quien renunció a su cargo el pasado 1 de abril en medio de estos ruidos sobre los acercamientos con el penalista.