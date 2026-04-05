Luego de la publicación de los audios sobre reuniones entre el exjefe de la DNI, Jorge Lemus, y el abogado de alias ‘papá pitufo’, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su oficina de Comunicaciones Estratégicas.

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Según la respuesta entregada a Noticias Caracol, el mandatario defendió los contactos conocidos en las grabaciones y aseguró que tenían un objetivo específico: “Todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito”.

En su declaración, el jefe de Estado también lanzó cuestionamientos sobre el comportamiento de algunos funcionarios. “Varios agentes de inteligencia aprovecharon eso fue para pedir dinero, lo cual no es permitido”, indicó el presidente, quien agregó que por esa razón dichas personas salieron de sus cargos.

De acuerdo con Petro, estas actuaciones habrían incidido en que alias ‘papá pitufo’ no esté hoy en el país respondiendo ante las autoridades.

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El mandatario también dirigió fuertes críticas contra la Fiscalía por el manejo del caso. Señaló que las decisiones adoptadas en el proceso limitaron el alcance de la investigación: “La Fiscalía le dictaminó unos cargos que lo excarcelan por solo investigar del 2023 en adelante”.

Finalmente, uno de los puntos más delicados de la respuesta presidencial es la mención a un posible acuerdo entre instituciones. “El señor presidente cree seriamente que existió un pacto entre la Fiscalía General y los directores de DNI para no traer a Marín a Colombia y más bien, aprovecharlo”, indicó el comunicado.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.