El escándalo provocado por la investigación de Noticias Caracol, que reveló presuntos contactos entre altos funcionarios del Gobierno y el señalado contrabandista Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, desató una tormenta en la mesa de trabajo de Blu Radio. Los periodistas Felipe Zuleta y Néstor Morales analizaron con dureza las implicaciones de estas reuniones y la respuesta del presidente Gustavo Petro.

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El periodista Felipe Zuleta fue el más crítico al analizar el panorama actual del Ejecutivo. Para el panelista, la recurrencia de los escándalos de corrupción ya no permite poner excusas. “Infiltrado hasta los tuétanos por la delincuencia. Usted puede tapar un escándalo, dos o tres, pero no puede tapar todos los escándalos en los que están involucrados funcionarios del Gobierno”, sentenció Zuleta.

Además, cuestionó la postura del mandatario frente a estas crisis: “Es que todos los días hay un escándalo nuevo. Todo es culpa de otros, nunca el presidente en estos más de tres años ha asumido una responsabilidad. Siempre es culpa de otros”.

Por su parte, Néstor Morales calificó el entramado como algo “tan sórdido y tan oscuro”, resaltando que el propio Petro admitió que la negociación se frustró porque agentes de su propia inteligencia le habrían pedido dinero a ‘Papá Pitufo’.

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Ante la ola de cuestionamientos, el presidente Gustavo Petro reaccionó asegurando que los acercamientos, liderados por Jorge Lemus (exdirector de la DNI), tenían como único fin lograr que Marín compareciera ante la justicia colombiana. Según el mandatario, los contactos se permitieron exclusivamente para facilitar su entrega.

Sin embargo, Petro lanzó una acusación que dejó fríos a muchos: afirmó que varios agentes de inteligencia se aprovecharon de la situación para intentar extorsionar al contrabandista pidiéndole dinero, lo que habría causado su salida de las entidades estatales.

El jefe de Estado no se quedó ahí y enfiló baterías contra la Fiscalía General de la Nación. Según Petro, existe la posibilidad de un “pacto” entre funcionarios de la Fiscalía y directivos de la DNI para evitar que ‘Papá Pitufo’ regrese al país y, en su lugar, utilizar su situación para “perseguir al Gobierno”.

Mientras la Presidencia anunció que no hará más pronunciamientos oficiales, el ambiente político sigue caldeado. Las grabaciones reveladas por Noticias Caracol siguen siendo el centro del debate, dejando en el aire la pregunta de qué tan profundos son los vínculos entre los intermediarios del Gobierno y los capos del contrabando en el país.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.