El consenso entre los expertos es que el origen del malestar económico no está en la Junta del Banco, sino en el Palacio de Nariño. Mauricio Cárdenas fue tajante: “El único culpable de que las tasas de interés estén altas es el presidente Petro, porque es el exceso de déficit fiscal el que genera tasas del 14 %”.

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La lógica es simple: el Gobierno gasta por encima de sus posibilidades, lo que genera desconfianza en los mercados e impulsa la inflación. Para contenerla, el Banco debe mantener tasas altas. La recomendación es un ajuste fiscal severo que alivie la presión sobre el costo del dinero para los colombianos.

Ante la propuesta de una Constituyente, Juan Carlos Echeverry recordó que la función del Banco es proteger el bolsillo de los ciudadanos, no las metas políticas del Gobierno. “A todos nos duele cuando suben las tasas (…) pero nos duele más cuando la inflación se sale de control”, señaló. Por su parte, José Antonio Ocampo subrayó que la autonomía del Emisor es un mandato constitucional diseñado para preservar la credibilidad de la moneda.

El documento firmado por los expertos establece cinco pilares determinantes para recuperar la estabilidad macroeconómica:

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Respetar la institucionalidad: reconocer los pesos y contrapesos del sistema. Corregir el déficit fiscal: revisar el gasto público para enviar señales de sostenibilidad.

Contener la inflación: permitir que la política monetaria actúe sin interferencias.

Garantizar la independencia: los miembros de la Junta deben actuar con criterio técnico, no político.

Coordinar la política económica: lograr que el Ministerio de Hacienda y el Banco hablen el mismo idioma.

La carta, respaldada por una legión de académicos, hace un llamado a elevar el nivel del debate. “La deliberación informada fortalece las políticas públicas; las descalificaciones erosionan la confianza”, indica el texto. Los exministros insisten en que el Ministro de Hacienda, Germán Ávila, debe cumplir su rol dentro de la Junta y no abandonarla, como ocurrió el pasado 31 de marzo, calificando su ausencia como un error que debilita la coordinación necesaria.

En conjunto, este “manifiesto económico” advierte que sin disciplina fiscal y respeto por las instituciones independientes, Colombia se arriesga a un escenario de inflación descontrolada y pérdida de confianza de los inversionistas internacionales. Mientras el debate político arde con la palabra “Constituyente”, los guardianes de la economía técnica exigen volver a la cordura y al rigor de las cifras.