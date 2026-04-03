El bolsillo de los colombianos vuelve a estar en el centro del debate nacional. El presidente Gustavo Petro confirmó que el próximo Lunes de Pascua realizará una intervención televisiva para explicarle al país su estrategia detallada con la que busca evitar un nuevo disparo en el precio de los alimentos. El anuncio se da en un momento de alta tensión, luego de que diversos sectores técnicos advirtieran que las políticas energéticas del Gobierno podrían estar empujando al país hacia una crisis inflacionaria sin precedentes en la canasta básica.

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La chispa que encendió la respuesta del mandatario fue una columna de opinión de Camilo Prieto, profesor de energía y sostenibilidad de la Universidad Javeriana, publicada en la revista SEMANA. En su texto, Prieto lanzó una advertencia técnica clara: la decisión de la administración Petro de frenar la exploración de nuevos yacimientos de gas tiene un impacto directo en lo que los colombianos pagan por el mercado.

Según el experto, el gas natural es un insumo fundamental para la producción de fertilizantes. “Cuando el precio del gas aumenta ante tensiones geopolíticas, el impacto se transmite casi sin fricción al precio de los fertilizantes y, finalmente, al costo de los alimentos. Es una cadena corta y difícil de mitigar”, explicó Prieto, señalando que la dependencia de gas importado o el desabastecimiento interno encarecerá la producción agrícola nacional.

Fiel a su visión de transformación económica, el jefe de Estado desestimó la hipótesis de Prieto y centró la responsabilidad del riesgo inflacionario en factores estructurales e internacionales. Para Petro, el problema no es la falta de gas, sino el “acaparamiento de la tierra fértil” por parte de minorías que considera improductivas pero con poder político, sumado a los efectos de la crisis climática derivados del uso de hidrocarburos.

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“El riesgo en el precio de los alimentos se debe a su escasez y a la crisis climática. La crisis climática se debe precisamente al uso de los hidrocarburos”, expresó el mandatario, reafirmando su postura de descarbonizar la economía. En su lugar, el presidente propone una “línea segura” que consiste en blindar la producción nacional mediante subsidios y la posible elevación de aranceles al maíz importado, buscando que la oferta interna crezca y desplace a los productos extranjeros.

En su intervención, Petro también puso el foco en la geopolítica mundial. Atribuyó el aumento en el costo de los insumos agrícolas a la guerra en Irán, señalando que los conflictos en el estrecho de Ormuz y otras zonas críticas están alterando los mercados energéticos globales. En este contexto, el mandatario aprovechó para enviar un nuevo mensaje al Banco de la República, instando a la junta directiva a tener en cuenta el mandato de la “economía popular” a la hora de tomar decisiones sobre las tasas de interés y la política monetaria.

La alocución del próximo lunes será definitiva para entender cómo el Gobierno planea ejecutar los subsidios a la producción nacional en medio de un panorama fiscal apretado. Mientras los gremios agrarios esperan claridad sobre el costo de los fertilizantes, los consumidores aguardan medidas que realmente frenen la inflación en las centrales de abasto. Petro concluyó asegurando que la clave está en aumentar la productividad del campo colombiano, quitándole peso a la dependencia de los mercados internacionales de hidrocarburos, una apuesta ambiciosa que divide a los expertos y que será el eje de su discurso de Pascua.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.